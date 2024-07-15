Ученый рассказал, можно ли создать искусственное сознание

Создание искусственного сознания возможно, для этого можно использовать любую большую языковую модель, например, YandexGPT или ChatGPT, а также вторую модель, которая будет задавать вопросы.
Об этом "Газете.Ru" сообщил нейрофизиолог и заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан на конференции "Как изучать и понимать нечеловеческое сознание" в Непале.
"Эти модели могут быть собеседниками: одна задает вопросы, другая отвечает. Чем глубже и сложнее будут вопросы, выходящие за рамки контекста книг и биологической природы, тем более сложными станут ответы", — объяснил Каплан.
По его словам, взаимодействие двух моделей, задающих вопросы и отвечающих, позволит им увидеть друг друга со стороны, что является одним из главных признаков сознания.
"Человек со своей умственной медлительностью в этом тандеме окажется лишним. Однако, думаю, что эти искусственные собеседники быстро потеряют тему и деградируют", — отметил ученый.
Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.