Ученый рассказал, можно ли создать искусственное сознание

Нейрофизиолог Каплан: создание искусственного сознания возможно

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Создание искусственного сознания возможно, для этого можно использовать любую большую языковую модель, например, YandexGPT или ChatGPT, а также вторую модель, которая будет задавать вопросы.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Об этом "Газете.Ru" сообщил нейрофизиолог и заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан на конференции "Как изучать и понимать нечеловеческое сознание" в Непале.

"Эти модели могут быть собеседниками: одна задает вопросы, другая отвечает. Чем глубже и сложнее будут вопросы, выходящие за рамки контекста книг и биологической природы, тем более сложными станут ответы", — объяснил Каплан.

По его словам, взаимодействие двух моделей, задающих вопросы и отвечающих, позволит им увидеть друг друга со стороны, что является одним из главных признаков сознания.

"Человек со своей умственной медлительностью в этом тандеме окажется лишним. Однако, думаю, что эти искусственные собеседники быстро потеряют тему и деградируют", — отметил ученый.