Солнце обрушило очередной удар плазмы на Землю

Мощная вспышка на Солнце достигла высшего класса X

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Очередную серию вспышек на Солнце зарегистрировали Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, пишет 56orb.ru в понедельник.

Фото: NASA by Goddard Space Flight Center, PDM

Накануне отмечено 16 вспышек выше класса C. Утром 14 июля была даже одна вспышка наивысшего класса X, она продлилась 25 минут. 15 июля зарегистрированы три вспышки класса C.

В результате произошёл корональный выброс массы. Облако плазмы устремилось от нашего светила в окружающее пространство.

"Из-за этого возникла магнитная буря, — сказано в заметке. — По словам специалистов, облако должно было обойти нашу планету, однако оно сместилось в сторону Земли, поэтому удар получился достаточно мощным".

Издание напоминает, что магнитные бури и возмущения в магнитосфере Земли могут отражаться на самочувствии и настроении метеочувствительных людей. Им в это время следует проявлять особое внимание к своему здоровью.