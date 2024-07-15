Солнце обрушило очередной удар плазмы на Землю

Очередную серию вспышек на Солнце зарегистрировали Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, пишет 56orb.ru в понедельник.
Накануне отмечено 16 вспышек выше класса C. Утром 14 июля была даже одна вспышка наивысшего класса X, она продлилась 25 минут. 15 июля зарегистрированы три вспышки класса C.
В результате произошёл корональный выброс массы. Облако плазмы устремилось от нашего светила в окружающее пространство.
"Из-за этого возникла магнитная буря, — сказано в заметке. — По словам специалистов, облако должно было обойти нашу планету, однако оно сместилось в сторону Земли, поэтому удар получился достаточно мощным".
Издание напоминает, что магнитные бури и возмущения в магнитосфере Земли могут отражаться на самочувствии и настроении метеочувствительных людей. Им в это время следует проявлять особое внимание к своему здоровью.
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