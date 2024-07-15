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Солнце обрушило очередной удар плазмы на Землю

Мощная вспышка на Солнце достигла высшего класса X

1:08
Наука

Очередную серию вспышек на Солнце зарегистрировали Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, пишет 56orb.ru в понедельник.

Мощная вспышка на Солнце достигла высшего класса X
Фото: NASA by Goddard Space Flight Center, PDM

Накануне отмечено 16 вспышек выше класса C. Утром 14 июля была даже одна вспышка наивысшего класса X, она продлилась 25 минут. 15 июля зарегистрированы три вспышки класса C.

В результате произошёл корональный выброс массы. Облако плазмы устремилось от нашего светила в окружающее пространство.

"Из-за этого возникла магнитная буря, — сказано в заметке. — По словам специалистов, облако должно было обойти нашу планету, однако оно сместилось в сторону Земли, поэтому удар получился достаточно мощным".

Издание напоминает, что магнитные бури и возмущения в магнитосфере Земли могут отражаться на самочувствии и настроении метеочувствительных людей. Им в это время следует проявлять особое внимание к своему здоровью.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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