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Выяснились причины ускорившегося роста солёности Чёрного моря в последние годы

Штормы делают Чёрное море более солёным, выяснили учёные МГИ РАН

1:26
Наука

Учёные из Морского гидрофизического института РАН и Института океанологии им. П. П. Ширшова установили причины роста солёности вод Чёрного моря. Об их открытии пишет Петербург2 со ссылкой на "Газету.Ru".

Штормы делают Чёрное море более солёным, выяснили учёные МГИ РАН
Фото: Pexels by Jaume, PDM

Чёрное море отличает так называемый галоклин — заметное повышение концентрации соли с глубиной. Ближе к поверхности вода слабо солёная из-за значительного поступления пресной воды из рек, пучины — очень солёные из-за ограниченного обмена со Средиземным морем.

"В последние годы в Чёрном море наблюдается резкий рост солёности, особенно на глубинах 50-150 м", — констатирует заместитель директора по научной работе ФГБУН ФИЦ МГИ Арсений Кубряков.

"Цель нашей работы заключалась в исследовании причин роста солёности и определении их связи с различными гидродинамическими факторами", — объясняет он.

Основой для исследования стали данные сорокалетних наблюдений, а также сведения, полученные при помощи зондирующего гидрологического лифта "Аквалог".

Причинами повышения солёности и размытия галоклина оказалось усиление штормовой активности и скорости течений в Чёрном море, резюмирует учёный. То есть оно теперь лучше перемешивается, а опресняющие верхние слои воды холодные зимы стали редкостью.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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