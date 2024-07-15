Выяснились причины ускорившегося роста солёности Чёрного моря в последние годы

Штормы делают Чёрное море более солёным, выяснили учёные МГИ РАН

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Морского гидрофизического института РАН и Института океанологии им. П. П. Ширшова установили причины роста солёности вод Чёрного моря. Об их открытии пишет Петербург2 со ссылкой на "Газету.Ru".

Фото: Pexels by Jaume, PDM

Чёрное море отличает так называемый галоклин — заметное повышение концентрации соли с глубиной. Ближе к поверхности вода слабо солёная из-за значительного поступления пресной воды из рек, пучины — очень солёные из-за ограниченного обмена со Средиземным морем.

"В последние годы в Чёрном море наблюдается резкий рост солёности, особенно на глубинах 50-150 м", — констатирует заместитель директора по научной работе ФГБУН ФИЦ МГИ Арсений Кубряков.

"Цель нашей работы заключалась в исследовании причин роста солёности и определении их связи с различными гидродинамическими факторами", — объясняет он.

Основой для исследования стали данные сорокалетних наблюдений, а также сведения, полученные при помощи зондирующего гидрологического лифта "Аквалог".

Причинами повышения солёности и размытия галоклина оказалось усиление штормовой активности и скорости течений в Чёрном море, резюмирует учёный. То есть оно теперь лучше перемешивается, а опресняющие верхние слои воды холодные зимы стали редкостью.