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Оценён риск блокировки всех устройств на Android из-за запрета YouTube в России

Эксперт Завалишин исключил влияние блокировки YouTube на работу сервисов Google

1:48
Наука » Технологии

Блокировка YouTube на территории РФ не затронет работу других сервисов Google, уверен директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин.

Эксперт Завалишин исключил влияние блокировки YouTube на работу сервисов Google
Фото: Freepik by freepik, PDM

Ранее "Ростелеком" сообщил о замедлении YouTube в России и возможных сбоях в этой связи. Затем "Газета.Ru" анонсировала блокировку доступа россиянам к видеохостингу с сентября. Рунет наполнился паническими слухами — мол, это может отразиться на работоспособности Google Chrome, устройств на Android и других связанных с интернет-гигантом средств.

"С моей точки зрения это никак не взаимосвязано и на работе других сервисов отразиться технически не должно. Ну а политическое какое решение там будут принимать — это как бы непредсказуемо, конечно", — прокомментировал Завалишин.

"Не должно, не просматривается там никакой связи между тем, что обслуживает YouTube и системами, которые обслуживают другие функции. Это отдельные системы, работающие самостоятельным образом, и там не нужно какой-то ювелирной точности, чтобы одну отключить, а другую оставить", — объяснил он Pravda.Ru.

Лишь в одном случае россияне могут остаться без Google и Android. "Google со своей стороны может пойти на какие-то ответные меры, и сервисы, например, выключить на территории РФ. И такой сценарий вероятен. То есть они могут сказать: хорошо, тогда мы уходим полностью, например. Но тут, в общем, тоже больших проблем на самом деле нет, потому что существуют для этих систем альтернативы. И я, во-первых, не думаю, что они решат пойти ва-банк, а во-вторых, даже если решат, то здесь тоже не просматриваются какие-то серьёзные неприятности", — подытожил собеседник издания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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