Оценён риск блокировки всех устройств на Android из-за запрета YouTube в России

Эксперт Завалишин исключил влияние блокировки YouTube на работу сервисов Google

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Блокировка YouTube на территории РФ не затронет работу других сервисов Google, уверен директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Ранее "Ростелеком" сообщил о замедлении YouTube в России и возможных сбоях в этой связи. Затем "Газета.Ru" анонсировала блокировку доступа россиянам к видеохостингу с сентября. Рунет наполнился паническими слухами — мол, это может отразиться на работоспособности Google Chrome, устройств на Android и других связанных с интернет-гигантом средств.

"С моей точки зрения это никак не взаимосвязано и на работе других сервисов отразиться технически не должно. Ну а политическое какое решение там будут принимать — это как бы непредсказуемо, конечно", — прокомментировал Завалишин.

"Не должно, не просматривается там никакой связи между тем, что обслуживает YouTube и системами, которые обслуживают другие функции. Это отдельные системы, работающие самостоятельным образом, и там не нужно какой-то ювелирной точности, чтобы одну отключить, а другую оставить", — объяснил он Pravda.Ru.

Лишь в одном случае россияне могут остаться без Google и Android. "Google со своей стороны может пойти на какие-то ответные меры, и сервисы, например, выключить на территории РФ. И такой сценарий вероятен. То есть они могут сказать: хорошо, тогда мы уходим полностью, например. Но тут, в общем, тоже больших проблем на самом деле нет, потому что существуют для этих систем альтернативы. И я, во-первых, не думаю, что они решат пойти ва-банк, а во-вторых, даже если решат, то здесь тоже не просматриваются какие-то серьёзные неприятности", — подытожил собеседник издания.