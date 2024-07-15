Предсказаны ужасающие последствия ядерной бомбардировки Америки

Учёные составили сценарий ядерной войны и её последствий

Горящие леса и города, заваленные гниющими трупами, замёрзшие и отравленные реки и озёра — такую апокалиптическую картину нарисовала известная американская журналистка Энни Якобсен в книге "Ядерная война: сценарий".

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Основанная на эксклюзивных интервью с ведущими мировыми учеными и экспертами по ядерной зиме книга увидела свет в марте. Daily Mail ознакомилась с ней в субботу.

Считается, что глобальная ядерная война унесёт жизни 360 миллионов человек практически сразу после падения бомб, но собеседники Якобсен представляют последствия более пессимистичными — они предрекают гибель 5 миллиардов землян.

Те, кто не погибнет сразу, сталкнутся с бесплодной землёй, лесными пожарами, замёрзшей местностью, радиацией, отсутствием еды, повсеместной разрухой и болезнями.

Минуты после запуска ядерных ракет: США парализованы

По описанному Якобсен вымышленному сценарию, Северная Корея запускает межконтинентальные баллистические ракеты по Соединённым Штатам. Запущенные в ответ МБР летят над территорией России, после чего и она вступает в конфликт.

Тысячи огромных огненных шаров падают на американские города и поселки, повсюду рушатся здания и памятники, плавится асфальт. Соединённые Штаты парализованы.

Спустя несколько часов после падения бомб: бушующие пожары сжигают леса и города

Лесные пожары полыхают по всему северному полушарию. Огненные кольца простираются на 150-300 километров от каждого ядерного эпицентра.

Горящие дома и предприятия производят несметное количества отравляющих веществ. Цианиды, винилхлорид, диоксины и фураны повреждают органы и нервную систему, что приводит к раку, неврологическим симптомам и смерти.

Тушить пожары нечем, поскольку электричества нет, системы водоснабжения не работают. Огонь охватывает всю Америку.

Дни после атак: радионуклиды насыщают воздух

Продукты радиоактивного распада из ядерных грибов, в том числе стронций-90, йод-131, тритий, цезий-137, плутоний-239, отравляют окружающую среду. Они повреждают ДНК и могут стать причиной рака, химических ожогов сетчатки и кожи, кровотечений, комы и смерти. Выжившие сразу после удара умирают от лучевой болезни и отравлений, сопровождающихся тошнотой, лихорадкой, головокружением, кровавой рвотой и диареей.

В острой фазе лучевая болезнь приводит к разжижению внутренних органов человека по мере разрушения оболочки кровеносных сосудов. В хронической — проявляется генетическими нарушениями, слепотой и бесплодием.

Спустя несколько недель после начала ядерной войны: сажа закрывает солнце

Масштабные лесные пожары выбросят в атмосферу около 150 миллионов тонн сажи. Это резко снизит количество солнечной радиации, доходящей до земной поверхности.

Месяцы после удара ракет: на планету опускается ядерная зима

"Плотность сажи снизит глобальную температуру примерно на 27 градусов по Фаренгейту. В Америке это будет скорее падение на 40 градусов по Фаренгейту, немного меньше вблизи океанов", — оценивает климатолог Алан Робок.

Внимание общественности к возможной ядерной зиме привлёк учёный Карл Саган в 1983 году. Тогда Пентагон опроверг его утверждения, назвав их советской пропагандой, но позже Агентство по ядерной обороне США признало, что после обмена ядерными ударами будет нанесён "атмосферный ущерб" и "существует серьёзная вероятность тяжёлых последствий".

Сокращение поступления солнечного тепла может достигать 70%, в результате чего в центральноамериканских штатах температура не поднимется выше нуля в течение многих лет. Количество осадков снизится на 50%.

Человечеству придётся возвращаются к образу жизни охотников-собирателей, когда миллионы людей голодают, а остальные убивают друг друга за ограниченные запасы еды.

Когда сажа осядет, немногочисленные выжившие бедолаги умрут от солнечных ожогов, потому что озоновый слой утратит 75% своей защиты от ультрафиолета.

Возможно, человек разумный как вид сохранится, допускает автор. И даже сумеет построить новую цивилизацию. Но её представители вряд ли найдут хоть какие-то следы жизнедеятельности предшественников — то есть нас с вами.

"Со временем, после ядерной войны, все современные знания исчезнут. В том числе и знания о том, что врагом была не Северная Корея, Россия, Америка, Китай, Иран или ещё кто-то. Именно ядерное оружие было нашим общим врагом всё это время", — заключает она.