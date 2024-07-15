В июле МКС в небе ярче Юпитера: как её увидеть

Московский планетарий показал МКС в небе над столицей

К середине июля складываются наилучшие условия для наблюдения МКС в небе над Москвой, сообщили в Московском планетарии. Там рассказали, куда смотреть, чтобы увидеть заметное, но мимолётное явление.

Фото: Московский планетарий by Илья Чернышов, PDM

Международная космическая станция видна в южной части неба, и довольно хорошо: её яркость достигает звёздной величины -3m, что ярче Юпитера. Каждые полтора часа она перемещается по небосводу с запада на восток. Весь видимый полёт занимает не более 3-7 минут, поэтому к наблюдению надо подготовиться заранее.

Точное время и параметры пролётов МКС над Москвой можно всегда найти на сайте Heavens-Above. Например, 16 июля в 22:30:46 она будет видна с максимальной за весь месяц яркостью -3,2m.