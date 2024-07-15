Названы самые распространённые вирусы для смартфонов

Эксперт по IT-безопасности напомнил об опасности любых присланных ссылок

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В большинстве случаев к заражению смартфона зловредным программным обеспечением приводят неосторожные действия его владельца. Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов рассказал агентству "Прайм" о последствиях несоблюдения цифровой гигиены.

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Наиболее вероятный путь заражения устройства вредоносным ПО — переход по присланной кем-то ссылке.

Самые распространенные на сегодня вирусы — зловреды Adware. Они собирают с заражённого аппарата маркетинговую информацию, показывают рекламу в фоновом режиме и могут перенаправлять пользователя на вредоносные сайты.

За ними следуют вредоносные программы Spyware, которые без согласия пользователя постоянно отслеживают ваши действия и геолокацию.

Нередко встречаются вирусы-трояны, которые крадут личные данные и отправляют платные SMS с вашего номера.

Избежать заражения очень просто — не открывайте никаких ссылок, полученных в мессенджерах, даже если отправитель вам хорошо знаком и вы ему доверяете; не ставьте приложения из непроверенных источников.

В случае подозрения, что телефон уже заражён, проверьте приложения в настройках на предмет расхода трафика, энергопотребления и разрешений к контактам и геолокации, при необходимости отключив их.