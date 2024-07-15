Ученые создали "синтетическую Вселенную" с помощью суперкомпьютеров

NASA: разработана виртуальная модель космоса из 4 млн изображений

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из NASA создали "синтетическую Вселенную" — виртуальную модель космоса под названием OpenUniverse. Эта модель предназначена для исследования темной материи и проведения исследований с помощью супертелескопов нового поколения. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Фото: Openverse by Dylan O'Donnell, CC0

Для создания модели специалисты использовали суперкомпьютер Theta из Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе. Цифровая копия наблюдаемого космоса включает почти 4 миллиона изображений и демонстрирует Вселенную такой, какой ее будет видеть строящийся телескоп "Нэнси Грейс Роман", запуск которого запланирован на 2027 год.

По словам команды, суперкомпьютеру Theta потребовалось девять дней для моделирования OpenUniverse. На стандартном потребительском ноутбуке такая задача заняла бы около 300 лет.

Телескоп "Нэнси Грейс Роман" предназначен для поиска темной материи — загадочной субстанции, которая, по расчетам ученых, составляет до 70% всей массы Вселенной.

Симуляция OpenUniverse может помочь ученым лучше понять сигнатуры темной энергии, которые они будут наблюдать, когда телескоп "Нэнси Грейс Роман" и наземная обсерватория "Рубин" в Чили начнут предоставлять изображения. Обсерватория "Рубин" планирует начать работу в 2025 году.

Астрономы могут выявить присутствие темной материи только через ее взаимодействие с гравитацией, которая влияет на обычную материю и прохождение света.

Телескопы "Нэнси Грейс Роман" и "Рубин" названы в честь Нэнси Роман, первого научного руководителя NASA, и Веры Рубин, американского астронома, которая первой обнаружила наличие темной материи в галактиках.