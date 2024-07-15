Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёр Бикович признался, что любил картины Копполы, Скорсезе и Михалкова
Определённые доказательства ущерба от затопления квартиры законом не установлены
Первый раз в Москве? Посетите эти места!
Три простых способа завивки волос без плойки
Турецкая звезда Джан Яман встречается со своим хореографом
Советы косметолога Чернышевой: маски для идеальной кожи в жару
Почему оправдание слепыми зонами — лишь отговорка водителей
Стало известно, зачем поливать помидоры кефиром
Любовь Успенская рассказала о своей "второй работе"
Ученые создали "синтетическую Вселенную" с помощью суперкомпьютеров

NASA: разработана виртуальная модель космоса из 4 млн изображений

1:55
Наука

Ученые из NASA создали "синтетическую Вселенную" — виртуальную модель космоса под названием OpenUniverse. Эта модель предназначена для исследования темной материи и проведения исследований с помощью супертелескопов нового поколения. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

NASA: разработана виртуальная модель космоса из 4 млн изображений
Фото: Openverse by Dylan O'Donnell, CC0

Для создания модели специалисты использовали суперкомпьютер Theta из Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе. Цифровая копия наблюдаемого космоса включает почти 4 миллиона изображений и демонстрирует Вселенную такой, какой ее будет видеть строящийся телескоп "Нэнси Грейс Роман", запуск которого запланирован на 2027 год.

По словам команды, суперкомпьютеру Theta потребовалось девять дней для моделирования OpenUniverse. На стандартном потребительском ноутбуке такая задача заняла бы около 300 лет.

Телескоп "Нэнси Грейс Роман" предназначен для поиска темной материи — загадочной субстанции, которая, по расчетам ученых, составляет до 70% всей массы Вселенной.

Симуляция OpenUniverse может помочь ученым лучше понять сигнатуры темной энергии, которые они будут наблюдать, когда телескоп "Нэнси Грейс Роман" и наземная обсерватория "Рубин" в Чили начнут предоставлять изображения. Обсерватория "Рубин" планирует начать работу в 2025 году.

Астрономы могут выявить присутствие темной материи только через ее взаимодействие с гравитацией, которая влияет на обычную материю и прохождение света.

Телескопы "Нэнси Грейс Роман" и "Рубин" названы в честь Нэнси Роман, первого научного руководителя NASA, и Веры Рубин, американского астронома, которая первой обнаружила наличие темной материи в галактиках.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Последние материалы
Почему оправдание слепыми зонами — лишь отговорка водителей
Стало известно, зачем поливать помидоры кефиром
Любовь Успенская рассказала о своей "второй работе"
Запечённые макароны с двойным количеством сыра: любители сыра точно будут довольны
Как отсутствие меха перед ушами помогает кошкам в охоте
Алёна Хмельницкая решила сохранить впечатление о прекрасно прожитых годах
Мультфильм "Гадкий я 4" заработал более 400 миллионов долларов в прокате
Банки вступили в борьбу за своих клиентов
Почему сода так эффективна в борьбе с чёрными точками и загрязнением пор?
Новый фильм Джеки Чана "Легенда" с треском провалился в прокате
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников