Ученые раскрыли тайну возраста древнейшей экосистемы Земли

NEE: жизнь на Земле процветала уже 4,2 млрд лет назад

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых под руководством специалистов из Бристольского университета пролила свет на древнейшую экосистему Земли, установив приблизительный возраст появления жизни на нашей планете. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Сегодняшняя жизнь произошла от одного общего предка, известного как LUCA (Last Universal Common Ancestor), или последний универсальный общий предок.

LUCA считается предполагаемым источником появления всех клеточных организмов — от простейших бактерий до гигантских секвой, а также людей и животных.

В новом исследовании команда ученых сравнила все гены в геномах современных видов, подсчитав количество мутаций в их последовательностях от общего предка в виде LUCA.

Исследователи пришли к выводу, что жизнь на Земле процветала уже 4,2 миллиарда лет назад, примерно через 400 миллионов лет после образования планеты и Солнечной системы.

Согласно ученым, LUCA был относительно сложным организмом, обладавшим ранней иммунной системой. Наличие иммунитета указывает на то, что прародитель клеточной жизни на Земле был вынужден защищаться от вирусов. Кроме него, на планете существовали микробы-метаногены и другие организмы.

Специалисты подчеркнули, что быстрая скорость зарождения экосистемы на Земле указывает на то, что жизнь может процветать в биосферах земного типа и в других местах Вселенной.