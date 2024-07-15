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Первые миссии человека на Марс не будут долгими

Кандидат наук Карпович: первые миссии на Марс будут длиться не более месяца

Наука

Первые пилотируемые миссии на Марс будут длиться не более месяца, сообщила старший преподаватель МАИ и кандидат технических наук Елена Карпович в интервью РИА Новости.

Кандидат наук Карпович: первые миссии на Марс будут длиться не более месяца
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

"Перед началом реализации миссии необходимо провести длительные медико-биологические исследования. На первом этапе полеты на Марс будут краткосрочными", — отметила Карпович.

Кроме того, ученый подчеркнула, что говорить о колонизации Марса пока рано. Также нельзя рассчитывать на быстрые полеты туда и обратно, как на Луну.

Марс представляет собой крайне неблагоприятную среду для космонавтов из-за высокого уровня радиации, низкой гравитации и постоянного холода. Средняя температура на Марсе составляет -63°C.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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