Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водка "Белая березка" наращивает производство
Откройте новые миры: пять игр в Steam, которые стоит попробовать прямо сейчас
Быстрый макияж и укладка для свидания: как выглядеть идеально за 30 минут?
Разбираемся, какой тип кузова лучше выбрать для максимальной вместимости
ARM представила новую технологию улучшения графики в мобильных играх
Летом ездить в Гоа дешевле, чем в Тайланд или на Шри-Ланку
Стало известно о конфликте Горбачёвой и Дюжева на съёмках "Бременских музыкантов"
Почему россияне предпочитают съем жилья и не хотят брать ипотеку
Названы лучшие растения для тенистого сада
Удивительное открытие: сердцебиение черных дыр управляет звездообразованием

Галактики регулируют свой рост, чтобы не исчерпать газ для звездообразования

2:57
Наука

Большинство спиральных и перемычных спиральных галактик демонстрируют области звездообразования, состоящие преимущественно из газообразного водорода с небольшим количеством других элементов.

Галактики регулируют свой рост, чтобы не исчерпать газ для звездообразования
Фото: ESA by Euclid Consortium, CC BY-SA 3.0

Первые галактики во Вселенной имели огромные запасы газа, способного поддерживать звездообразование. Без регулирования они могли бы быстро исчерпать его, вызывая всплеск звездообразования, который бы вскоре иссяк, оставив только мертвые и умирающие звезды.

Однако, кажется, что галактики регулируют процесс звездообразования через сверхмассивные черные дыры в своих центрах.

Первые галактики появились примерно через 400-700 миллионов лет после Большого взрыва в эпоху, известную как Реионизация. Эти маленькие и тусклые галактики состояли в основном из водорода и гелия и содержали плотные скопления массивных, короткоживущих звезд Популяции III. Интенсивное излучение этих звезд ионизировало окружающий газ, рассеивая туман и делая Вселенную прозрачной.

Эти ранние галактики начали сливаться и взаимодействовать, формируя современные типы галактик.

Новое исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, изучает, почему галактики меньше, чем ожидалось. Исследование предполагает, что галактики, даже те, которые сформировались первыми, избегают ранней смерти благодаря механизмам, регулирующим их "дыхание". Без этих процессов галактики бы старели быстрее, превращаясь в массивные образования с мертвыми и умирающими звездами и без нового звездообразования.

Наблюдения показывают, что галактики ограничены в способности превращать газ в звезды. Астрофизики из Кентского университета предполагают, что галактики контролируют скорость своего роста с помощью процессов, напоминающих "дыхание". Сверхмассивная черная дыра в центре галактики действует как сердце, а сверхзвуковые струи газа и излучения — как легкие.

Сверхмассивные черные дыры пульсируют, создавая ударные волны, которые противодействуют гравитации и замедляют аккрецию газа и звездообразование. Моделирование Карла Ричардса показало, что черная дыра пульсирует как сердце, передавая энергию вдоль струй и замедляя рост галактики.

"Мы обнаружили, что струи поддерживают окружающий газ галактики через пульсации, что было подтверждено нашими компьютерными моделированиями", — объясняет Ричардс.

В подтверждение его модели, рябь, подобная той, что была обнаружена в моделировании Ричардса, была замечена в скоплениях галактик, таких как скопление Персея, поддерживая теорию о регуляции звездообразования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Последние материалы
Летом ездить в Гоа дешевле, чем в Тайланд или на Шри-Ланку
Стало известно о конфликте Горбачёвой и Дюжева на съёмках "Бременских музыкантов"
Почему россияне предпочитают съем жилья и не хотят брать ипотеку
Названы лучшие растения для тенистого сада
Паста с грибами и овощами: кабачок, сладкий перец и помидоры делают её очень сочной
Мужской взгляд на женский макияж: что не стоит использовать
В регионах РФ усилился интерес к рыболовным турам
Специальные упращнения помогут уменьшить боль во время "этих дней"
Как распознать непрофессионального мастера маникюра?
Отмена льготной ипотеки не приведет к снижению цен на новостройки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников