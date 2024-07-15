Ученые нашли следы редчайшей черной дыры в Млечном Пути

arXiv: в скоплении Омега Центавра может быть черная дыра промежуточной массы

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых, возглавляемая специалистами из Института астрономии Макса Планка в Германии, обнаружила возможное наличие чрезвычайно редкой черной дыры в нашей галактике Млечный Путь. Результаты их исследования опубликованы на портале нерецензированных научных статей arXiv.

Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Речь идет о черной дыре промежуточной массы (IMBH), которая по своим характеристикам превосходит черные дыры звездной массы, но уступает сверхмассивным черным дырам. Масса таких черных дыр может колебаться от 100 до 100 тысяч масс нашего Солнца.

Теоретически, черные дыры промежуточной массы должны быть столь же распространены, как и другие типы черных дыр, но до сих пор ученым удалось обнаружить лишь один подобный объект.

В новом исследовании команда использовала космический телескоп "Хаббл" и обнаружила группу из семи необычных звезд в шаровом скоплении Омега Центавра, расположенном на расстоянии 17 тысяч световых лет от Земли.

Анализируя 500 снимков Омеги Центавра, ученые составили карту движения около 1,4 миллиона звезд в этом скоплении. Оказалось, что как минимум семь звезд движутся с такой скоростью, что должны были бы преодолеть гравитацию скопления и улететь в межзвездное пространство. Однако, их удерживает неизвестная сила.

Наиболее вероятным объяснением этого явления, по мнению астрономов, является черная дыра массой в 8,2 тысячи раз больше массы нашего Солнца.

Омега Центавра является необычным объектом: оно примерно в 10 раз больше большинства других шаровых скоплений и имеет удивительно плоскую форму. Его масса так велика, что его можно увидеть невооруженным глазом в темные ясные ночи. С Земли оно занимает почти столько же места на ночном небе, сколько Луна.

Исследователи предполагают, что Омега Центавра могла быть карликовой галактикой, которая вращалась вокруг Млечного Пути, прежде чем была втянута в его центр. Из-за этого ученые долгое время задавались вопросом, может ли в центре скопления находиться крупная черная дыра.

Если предположения астрономов подтвердятся, то черная дыра в Омеге Центавра станет второй по величине в Млечном Пути после сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре нашей галактики.