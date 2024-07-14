Обнаружена планета с потенциально обитаемой атмосферой рядом с Землей

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Планета LHS1140b, возможно, имеет условия для существования жизни

1:32
Наука

Астрономы из Университета Монреаля обнаружили, что экзопланета LHS1140b, одна из ближайших к Земле транзитных планет, может иметь условия для существования жидкой воды на поверхности, сообщает журнал Astrophysical Journal.

Планета LHS1140b, возможно, имеет условия для существования жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, CC BY-SA 4.0

Эта планета, размером примерно в 1,7 раза больше Земли, находится в так называемой "радиусной долине" — зоне, где планеты могут быть либо мини-Нептунами с плотной атмосферой из водорода, либо каменистыми суперземлями.

Недавние исследования показали, что плотность LHS1140b ниже, чем у Земли, что указывает на два возможных сценария. Либо это мини-Нептун с тонкой водородной оболочкой, либо водный мир, где вода составляет значительную часть массы планеты.

Для изучения атмосферы LHS1140b использовали телескоп Джеймса Уэбба (JWST). Наблюдения выявили спектральные сигнатуры, свидетельствующие о наличии атмосферы, богатой азотом, а также отсутствие плотных водородных облаков. Эти данные предполагают, что LHS1140b либо вообще не имеет атмосферы, либо обладает атмосферой с высоким содержанием тяжелых молекул.

Будущие исследования с использованием спектроскопии помогут точнее определить состав атмосферы и понять, может ли LHS1140b поддерживать условия для существования жизни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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