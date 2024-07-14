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Ученые обнаружили неожиданную связь между озоновым слоем и лесными пожарами

SciAdv: дым природных пожаров увеличивает концентрацию озона высоко в атмосфере

1:55
Наука

Международная команда ученых из Китая, Германии и США выявила необычную связь между крупными лесными пожарами и химическим составом озонового слоя. Исследование опубликовано в журнале Science Advances (SciAdv).

SciAdv: дым природных пожаров увеличивает концентрацию озона высоко в атмосфере
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Озоновый слой играет ключевую роль в защите жизни на Земле от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения. В последние десятилетия наблюдается значительное восстановление атмосферного озона благодаря международным мерам по отказу от использования разрушающих его веществ.

Однако исследования показали, что крупные лесные пожары, такие как пожары в Австралии в 2019 и 2020 годах, могут привести к возникновению нового явления — дымового вихря.

"Дымовой вихрь представляет собой мощную атмосферную воронку, насыщенную дымом, которая поднимает выбросы от природных пожаров в стратосферу на высоту до 35 километров", — пояснил профессор Хан Су из Института физики атмосферы Китайской академии наук, соавтор исследования.

Дымовые вихри удваивают аэрозольную нагрузку на стратосферу и влияют на концентрацию озона.

Команда обнаружила, что аэрозоли от лесных пожаров оказывают двойное воздействие на озоновый слой: они разрушают его на средних высотах, но увеличивают концентрацию высоко в атмосфере.

В южных средних широтах это сложное взаимодействие способно компенсировать до 70% истощения озона, наблюдаемого в нижней стратосфере в месяцы после крупных лесных пожаров.

Ученые предупреждают, что с увеличением интенсивности лесных пожаров дымовые вихри будут оказывать все большее влияние на озоновый слой, что может поставить под угрозу его баланс.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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