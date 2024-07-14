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Ученые раскрыли влияние феномена Эль-Ниньо на ледяной щит Антарктиды

GRL: климатический цикл Эль-Ниньо управляет снегопадами в Антарктике

2:02
Наука

Канадские ученые из Университета Монаша изучили влияние климатических явлений Эль-Ниньо-Южное колебание (ЭНЮК) и Южный кольцевой режим (ЮКР) на Антарктический ледяной щит. Результаты показали, что оба явления связаны с накоплением снега и поверхностным таянием в Антарктиде. Исследование было опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

GRL: климатический цикл Эль-Ниньо управляет снегопадами в Антарктике
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

ЮКР представляет собой смещение западных ветров с севера на юг в Южном полушарии и включает три фазы — положительную, нейтральную и отрицательную. Эти фазы влияют на осадки, снегопады и температуру в регионе, включая Австралию и Антарктиду.

Отрицательная фаза ЮКР означает, что ветры в Антарктиде дуют севернее и слабее, что приводит к большему таянию ледяного покрова. В положительной фазе ветры усиливаются и смещаются южнее, защищая льды от таяния.

Ученые также выяснили, что различные типы Эль-Ниньо по-разному влияют на характер снегопадов в Антарктиде. ЭНЮК можно разделить на центрально-тихоокеанское и восточно-тихоокеанское Эль-Ниньо, в зависимости от области с самой высокой температурой поверхности океана.

Когда ЭНЮК проявляется в центральной части Тихого океана, накопление снега увеличивается на западе Антарктиды и уменьшается на юге. Когда Эль-Ниньо затрагивает восток Тихого океана, аналогичные эффекты наблюдаются на Южном полюсе, но в меньшей степени.

"В других частях Антарктиды, таких как Земля Королевы Мод и Земля Уилкса, тип Эль-Ниньо влияет на накопление снега по-разному. Эти результаты помогают нам лучше прогнозировать характер снегопадов по всей Антарктиде, чтобы понять её текущее состояние баланса и будущий вклад в повышение уровня моря", — пояснила ведущий автор исследования, Джессика Мача.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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