Исследователи раскрыли тайну тысячилетнего компьютера

Ученые приблизились к разгадке тайны первого в мире аналогового компьютера

3:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Антикитерский механизм, древний аналоговый компьютер, продолжает раскрывать свои секреты благодаря современным технологиям, разработанным для изучения гравитационных волн.

Фото: commons.wikimedia.org by 文豪, CC BY-SA 3.0

Этот загадочный артефакт, датируемый II веком до н. э., считается старейшим в мире аналоговым вычислительным устройством и демонстрирует удивительный уровень мастерства и знаний в области астрономии того времени.

Антикитерский механизм был обнаружен среди обломков затонувшего корабля у греческого острова Антикитера в 1901 году. Он представляет собой сложную систему шестеренок, которая, как показали исследования, использовалась астрономами для предсказания положения небесных тел и затмений. В 2017 году было установлено, что этот механизм функционировал как компьютер с ручным управлением, позволяя пользователям получать информацию о движении небесных тел на протяжении десятилетий.

В 2020 году рентгеновские снимки одного из компонентов механизма, известного как календарное кольцо, выявили ряд регулярно расположенных отверстий. Однако из-за сильной эрозии точное количество отверстий оставалось неясным, и ученые могли лишь предположить, что их было от 347 до 467.

Теперь, в новом исследовании, опубликованном в Horological Journal, исследователи из Университета Глазго применили статистические методы, первоначально разработанные для анализа гравитационных волн, к изучению Антикитерского механизма. Они использовали байесовский анализ и методы, аналогичные тем, которые используются для изучения данных гравитационных волн, чтобы определить вероятное количество отверстий в календарном кольце.

Результаты исследования показали, что в кольце, скорее всего, было 354 отверстия, что идеально соответствует греческому лунному календарю. Эта находка подчеркивает исключительную точность и мастерство создателей механизма. Профессор Грэм Воан, заинтересовавшийся проблемой, применил свои статистические знания для решения этой ancient загадки.

Доктор Джозеф Бейли, коллега профессора Воана, адаптировал методы, используемые для анализа данных гравитационных волн, к изучению календарного кольца. Их комбинированный подход подтвердил вероятность существования 354 или 355 отверстий с точностью около 1/3 мм. Кроме того, исследование показало исключительную точность расположения отверстий, что свидетельствует о невероятных навыках и мастерстве древних мастеров, создавших этот механизм.

Использование современных технологий для изучения древнего устройства, предназначенного для отслеживания движения небесных тел, подчеркивает важность и ценность таких артефактов, как Антикитерский механизм, и позволяет нам по-новому оценить достижения древних цивилизаций в области технологий и астрономии.