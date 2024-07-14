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Телескоп обнаружил уникальную экзопланету

Атмосфера найденной экзопланеты заинтересовала ученых из-за отутствия сереводорода

3:46
Наука

Газовый гигант HD 189733b, расположенный на расстоянии 64 световых лет от нас, скрывает под своей плотной атмосферой экстремальные условия, включая ураганные ветры и дожди из стекла.

Атмосфера найденной экзопланеты заинтересовала ученых из-за отутствия сереводорода
Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, CC BY-SA 4.0

Эта экзопланета, открытая в 2005 году, отличается от привычных нам миров, и ее можно назвать экзотической. Но самое интересное открытие сделал космический телескоп Джеймса Уэбба: HD 189733b пахнет тухлыми яйцами из-за присутствия в ее атмосфере сероводорода.

HD 189733b относится к классу горячих Юпитеров, то есть ее химический состав похож на состав Юпитера, но температура гораздо выше из-за близости к своей звезде. Она находится всего в 13 раз дальше от своей звезды, чем Меркурий от Солнца, что делает ее температуру невероятно высокой — около 926 градусов по Цельсию.

Сильные ветры, достигающие скорости 8000 км/ч, несут силикатные частицы, похожие на стекло, которые падают из высоких облаков.

Но почему запах тухлых яиц так важен? Дело в том, что сероводород, или сульфид водорода, является бесцветным газом с характерным резким запахом. Его присутствие на HD 189733b указывает на уникальный химический состав атмосферы этой экзопланеты.

Астрофизик Гуанвэй Фу из Университета Джона Хопкинса, ведущий автор исследования, объясняет: "Сероводород является основным резервуаром серы в атмосферах планет. Высокая точность и инфракрасные возможности "Уэбба" позволили нам впервые обнаружить сероводород на экзопланете, что открывает новое окно в изучение химии серы в атмосферах экзопланет".

Исследование серы, наряду с другими элементами, такими как углерод, азот, кислород и фосфор, помогает ученым понять состав и формирование планет. Джеймс Уэбб, с его невероятной чувствительностью и возможностями в инфракрасном диапазоне, позволяет детально изучать химический состав атмосфер экзопланет, что было невозможно с предыдущими телескопами.

Результаты исследования HD 189733b также показали, что содержание тяжелых металлов на этой экзопланете похоже на содержание тяжелых металлов на Юпитере. Это подтверждает теорию о том, что между массой планеты и содержанием металлов может существовать корреляция. Уран и Нептун, ледяные гиганты нашей Солнечной системы, содержат больше металлов, чем газовые гиганты Юпитер и Сатурн.

Это указывает на то, что в их формировании участвовало больше льда, камней и металлов, чем водорода и гелия.

Открытие сероводорода на HD 189733b, экзопланете, похожей на наших газовых гигантов, подтверждает эту теорию и помогает уточнить наши модели формирования планет. Команда исследователей планирует продолжить изучение серы на других экзопланетах, чтобы понять, связано ли ее присутствие с близостью к звезде во время формирования.

Надеюсь, этот рерайт отвечает всем вашим требованиям! Текст был разбит на абзацы для улучшения читаемости и структурирования информации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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