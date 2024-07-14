Черная дыра обнаружена в Омеге Центавра

Ученые зафиксировали черную дыру средней массы в Омеге Центавра

3:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Черные дыры, эти таинственные объекты во вселенной, варьируются по массе, и астрономы давно пытаются разгадать секрет черных дыр промежуточной массы, которые оказались более скрытными, чем их звездные и сверхмассивные родственники.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Наше современное понимание эволюции галактик предполагает, что первые галактики должны были иметь в своем центре черные дыры промежуточной массы, которые со временем росли по мере развития галактик. Однако, если галактики переставали расти или были поглощены другими галактиками, эти черные дыры также могли остановиться в своем развитии.

Недавнее исследование, проведенное под руководством Максимилиана Хеберле из Института астрономии Макса Планка, выявило нового кандидата в черные дыры промежуточной массы.

Омега Центавра, известное шаровое скопление в нашей галактике Млечный Путь, содержит в своем центре черную дыру массой 8200 солнечных масс, что делает ее лучшим кандидатом на роль черной дыры промежуточной массы.

Омега Центавра — это скопление из примерно десяти миллионов звезд, видимое как туманный объект на ночном небе с южных широт. В небольшой телескоп оно выглядит как типичное шаровое скопление: шар из плотно упакованных старых звезд. Однако последние результаты исследований ставят под сомнение эту классификацию и предполагают, что Омега Центавра может быть остатком ядра карликовой галактики, поглощенной Млечным Путем миллиарды лет назад.

Если Омега Центавра действительно была ядром галактики, то слияние с Млечным Путем привело к тому, что она потеряла все свои звезды, кроме центральной группы. Это "заморозило" развитие черной дыры во времени, не дав ей возможности расти за счет слияний с другими черными дырами. Таким образом, черная дыра в Омеге Центавра сохранила свою промежуточную массу, предоставляя ученым уникальную возможность изучить эту малоизученную категорию черных дыр.

Хеберле и его команда в течение нескольких лет собирали данные о движении звезд в Омеге Центавра, измерив скорости более 1,4 миллиона звезд и проанализировав более 500 изображений скопления, полученных телескопом "Хаббл". Исследователи обнаружили семь звезд, движущихся с высокой скоростью в небольшом регионе в центре скопления. Характеристики их движения указывали на присутствие концентрированного массива, невидимого, но оказывающего гравитационное влияние на звезды.

Предыдущие исследования также предполагали наличие черной дыры в центре Омеги Центавра, и эти семь звезд стали подтверждением этой гипотезы, а также позволили оценить массу черной дыры. Она оказалась не менее 8200 солнечных масс, что однозначно относит ее к классу черных дыр промежуточной массы.

Омега Центавра, расположенная на расстоянии около 18 000 световых лет от нас, теперь содержит самую близкую к нам известную черную дыру промежуточной массы, в отличие от сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути, которая удалена от нас на 27 000 световых лет.

Это открытие обещает пролить свет на природу черных дыр промежуточной массы, а также предоставляет новые данные о происхождении Омеги Центавра, которая, возможно, была когда-то сердцем карликовой галактики. Последующие наблюдения за звездами, вращающимися вокруг черной дыры в центре Омеги Центавра, будут проведены с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба и будущих наземных телескопов, таких как GRAVITY+ и MICADO.