Человечество отправит в космос искуственную звезду

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NASA намерено отправить на орбиту Земли искуственную звезду

Наука

Один из университетов США в сотрудничестве с НАСА разрабатывает уникальный проект, который планируется реализовать к концу десятилетия. Цель проекта — создание и вывод на орбиту вокруг Земли искусственной звезды, миниатюрного солнца.

NASA намерено отправить на орбиту Земли искуственную звезду
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Этот амбициозный план, получивший название "Landolt", был обнародован Университетом Джорджа Мейсона в Фэрфаксе 10 июня 2024 года.

НАСА, известное своими инновационными космическими проектами, на этот раз планирует воспроизвести излучение сверхновых или галактик, как мы наблюдаем его с Земли. По словам ученых, участвующих в проекте, эта миссия поможет уточнить интерпретацию результатов астрономических наблюдений и расчетов. Кроме того, проект направлен на изучение того, как атмосфера Земли влияет на радиацию, действуя как фильтр.

Заместитель главного исследователя миссии Элиад Перец отметил, что миссия Landolt имеет целью измерение фундаментальных свойств, которые ежедневно используются в астрономических наблюдениях. Более точные измерения и понимание свойств звезд, температуры поверхности и обитаемости экзопланет могут повлиять на методы и результаты будущих исследований. Миссия также направлена на более точное определение местоположения наблюдений в трехмерном пространстве.

В настоящее время для расчета расстояний в космосе, таких как расстояние от Земли до галактики или сверхновой, используется метод красного смещения, основанный на удлинении волн света при прохождении через вакуум космоса.

Однако этот метод точен только для расчета относительно небольших расстояний, измеряемых в световых годах.

Хотя идея спутника, имитирующего мини-солнце на орбите вокруг Земли, может поначалу показаться пугающей, исследователи заверили, что устройство будет compact и безопасным. Лазерное излучение, направленное на Землю, будет гораздо слабее, чем-то, что видно невооруженным глазом, поэтому его смогут наблюдать только телескопы НАСА.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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