12 месяцев рекордов температурных наблюдений

Последние 12 месяцев оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений

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За минувший год были зафиксированы беспрецедентные температурные показатели, систематически превышающие порог в 1,5 °C относительно средних значений доиндустриальной эпохи.

Фото: commons.wikimedia.org by Oceancetaceen Alice Chodura, CC BY-SA 3.0

Согласно новейшему докладу Службы мониторинга климатических изменений Copernicus (C3S), эта череда рекордов отчасти обусловлена влиянием феномена Эль-Ниньо. Однако при сохранении текущих темпов эмиссии парниковых газов (ПГ) прогнозируется дальнейшее превышение температурных норм.

Для составления долгосрочных климатических отчетов C3S использует данные ERA5 — инновационной системы глобального климатического и метеорологического реанализа, охватывающей последние восемь десятилетий. Эта система базируется на обработке миллиардов измерений, полученных со спутников, морских судов, авиатранспорта и метеостанций по всему миру.

Хотя 2023 год официально признан самым теплым за всю историю наблюдений, текущий год готов установить новый температурный рекорд. Согласно последним данным ERA5, июнь прошлого года стал самым жарким месяцем в глобальном масштабе: средняя температура воздуха достигла 16,6 °C, что на 0,67 °C выше среднего показателя за 1991-2020 годы и на 0,14 °C превышает значение июня 2023 года.

Средняя температура в период с июля 2023 по июнь 2024 года превысила среднее значение 1991-2020 годов на 0,76 °C и оказалась на 1,64 °C выше доиндустриального уровня. Это означает, что температура превышала порог в 1,5 °C на протяжении 12 месяцев подряд.

Хотя подобная серия рекордов уже наблюдалась в 2015–2016 годах, нынешняя ситуация свидетельствует о значительных и устойчивых изменениях климата, а не является просто статистической аномалией, как отмечает директор C3S Карло Буонтемпо. Он подчеркивает, что даже если текущая серия экстремальных явлений завершится, дальнейшее потепление климата неизбежно приведет к новым рекордам, если не прекратить выбросы парниковых газов в атмосферу и океаны.

В Европе прошедший месяц оказался на 1,57 °C теплее среднего значения за 1991-2020 годы, став самым жарким июнем в истории континента. Наивысшие температуры были зарегистрированы на юго-востоке и в Турции.

В других регионах мира аномально высокие температуры наблюдались на востоке Канады, западе США и Мексики, в Бразилии, северной Сибири, на Ближнем Востоке, севере Африки и западе Антарктиды.

Помимо рекордных температур, наблюдается значительное сокращение ледяного покрова в полярных регионах. Зафиксировано уменьшение площади арктических льдов на 3% по сравнению со среднестатистическими показателями. Еще более тревожная ситуация складывается в Антарктике, где ледяной покров сократился на 12%.

Этот показатель для антарктического региона является вторым самым низким за всю историю наблюдений в июне месяце. Абсолютный минимум был зарегистрирован годом ранее, когда площадь антарктического ледяного щита оказалась на 16% меньше нормы.

Климатологи полагают, что наблюдаемая череда аномально высоких температур частично связана с феноменом Эль-Ниньо, который наблюдался с июня 2023 по май текущего года. Саманта Берджесс, заместитель руководителя C3S, отмечает, что климатическая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, так как последние 12 месяцев установили беспрецедентные температурные рекорды, обусловленные в основном антропогенными выбросами парниковых газов и усиленные эффектом Эль-Ниньо в тропической зоне Тихого океана.

Несмотря на ожидаемую стабилизацию температуры с завершением Эль-Ниньо и наступлением Ла-Ниньи, специалисты прогнозируют возможность дальнейшего роста температурных показателей. В частности, хотя в восточной экваториальной части Тихого океана температура была ниже средней из-за влияния Ла-Ниньи, во многих регионах температура воздуха над океаном оставалась аномально высокой.

Некоторые эксперты оценивают вероятность того, что 2024 год превзойдет 2023-й по количеству температурных рекордов, в 95%. Однако, несмотря на превышение порога в 1,5 °C в течение года, это еще не означает нарушения Парижского соглашения. Соглашение, подписанное в 2015 году почти 200 странами, предусматривает ограничение глобального потепления до 1,5 °C выше доиндустриального уровня в оптимистичном сценарии и до 2 °C в пессимистичном. Превышение этих пределов будет считаться критичным только при сохранении таких температур на протяжении 20-30 лет.

Однако при сохранении текущих темпов эмиссии парниковых газов эти пороговые значения могут быть превышены раньше ожидаемого срока. Более того, даже если потепление стабилизируется на уровне 1,5 °C, это приблизит нас к множеству критических точек, которые могут привести к еще более экстремальным погодным явлениям, продовольственным кризисам и массовому разрушению экосистем.

Например, устойчивое потепление на 1,5 °C в течение нескольких десятилетий приведет к исчезновению 70-90% коралловых рифов. Эти рифы являются местом обитания четверти морской фауны планеты и играют ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности миллионов людей.

Первые признаки такого воздействия уже наблюдаются во многих регионах мира. В Калифорнии экстремальная засуха недавно спровоцировала масштабные разрушительные пожары, в то время как в Китае, Кении и других африканских странах произошли катастрофические наводнения с человеческими жертвами.