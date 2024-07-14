Человечество поглатило неандертальцев

Неандертальцы были поглощены современными популяциями человека

5:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Традиционная концепция о внезапном исчезновении неандертальцев все чаще подвергается критике. Недавнее научное исследование предлагает альтернативную гипотезу: вместо вымирания, неандертальцы могли быть постепенно ассимилированы популяциями современных людей.

Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Результаты анализа показывают, что геном современного человека может содержать от 2,5 до 3,7% неандертальской ДНК, что свидетельствует о более сложной и тесной истории генетического обмена между этими двумя группами гоминид.

Неандертальцы, наши ближайшие вымершие родственники, отделились от линии современного человека примерно 500 тысяч лет назад. Предыдущие исследования уже выявили факт скрещивания неандертальцев с предками современных людей, покинувших Африку, что привело к наличию 1-2% неандертальской ДНК в геномах современных неафриканских популяций. Однако вопрос интеграции ДНК Homo sapiens в геном неандертальца оставался малоизученным, в основном из-за ограниченного количества полных геномов неандертальцев, доступных для анализа.

Новые открытия базируются на изучении геномов трех хорошо сохранившихся образцов неандертальцев из пещеры Виндия в Хорватии и пещер Чагырская и Денисова в России. Эти образцы, датируемые периодом 50-80 тысяч лет назад, были сопоставлены с геномами 2000 современных людей. Ученые применили методы выявления гетерозиготности — ситуации, когда две версии гена различаются, что более вероятно у потомков от скрещивания разных популяций.

Полученные данные указывают на то, что геном неандертальца может содержать от 2,5 до 3,7% ДНК современного человека. Это позволяет предположить, что неандертальские популяции, к которым принадлежали изученные образцы, имели предков среди современных людей. Генетическое смешение происходило как минимум в два различных периода: один — около 200-250 тысяч лет назад, другой — примерно 100-120 тысяч лет назад. Эти события должны были оставить значительный след в геноме неандертальца, хотя не исключено, что были и другие случаи скрещивания, не оставившие заметных генетических следов.

Археологические находки также подтверждают эту теорию ассимиляции. Например, окаменелости из пещер Схул и Кафзех в Израиле, датируемые примерно 100 тысячами лет, демонстрируют признаки как современного человека, так и неандертальца, что может указывать на генетический обмен между двумя группами в тот период.

Анализ генетических различий между тремя геномами неандертальцев также показывает, что средняя долгосрочная популяция неандертальцев была примерно на 20% меньше, чем предполагалось ранее. Такое сокращение численности популяции могло способствовать ее ассимиляции современными людьми.

Данные находки могут указывать на интенсивный генетический обмен между двумя группами гоминид в указанный период. Сравнительный анализ генетических вариаций в трех геномах неандертальцев также выявил, что средняя долговременная численность популяции неандертальцев была приблизительно на одну пятую меньше, чем считалось ранее. Такое уменьшение популяции могло способствовать ее постепенному поглощению современными людьми.

Предполагается, что последовательные миграционные волны Homo sapiens из Африки могли превзойти адаптационные возможности неандертальцев, что в итоге привело не к их истреблению, а к постепенной интеграции в генофонд современных людей. Эта гипотеза предлагает рассматривать исчезновение неандертальцев не как внезапное вымирание, а как процесс постепенного генетического слияния.

Дальнейшие научные изыскания могут быть направлены на изучение биологических последствий этой интеграции. Особый интерес представляет вопрос о том, как внедрение ДНК современного человека могло повлиять на жизнеспособность и здоровье популяций неандертальцев.

Эта новая перспектива открывает широкое поле для дискуссий и дальнейших исследований в области палеоантропологии и эволюционной генетики. Она не только меняет наше представление о судьбе неандертальцев, но и подчеркивает сложность и многогранность человеческой эволюции.

Полученные результаты могут также иметь важные implications для понимания генетического разнообразия современных людей и роли межвидового скрещивания в эволюционных процессах. Они подчеркивают необходимость более комплексного подхода к изучению древних популяций и их взаимодействий.

Детальное изложение этих революционных выводов было опубликовано в авторитетном научном издании Science, что подчеркивает их значимость для научного сообщества и открывает новые перспективы для дальнейших исследований в области эволюционной антропологии.