LHS 1140 b — многообещающая экзопланета для жизни

Космическая надежда: Новое открытие подняло тему жизни за пределами Солнечной Системы

4:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно интернациональный коллектив астрофизиков совершил впечатляющее открытие — они обнаружили экзопланету LHS 1140 b с умеренным климатом, расположенную примерно в 48 световых годах от нашей планеты в созвездии Кита.

Фото: earthobservatory.nasa.gov by Robert Simmon, CC0

Это достижение, осуществленное учеными из Монреальского университета, может стать значительным шагом вперед в поиске потенциально обитаемых миров за пределами Солнечной системы.

Исследования, проведенные с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и других орбитальных обсерваторий, позволили получить более детальное представление об этом удивительном небесном теле. Характеристики LHS 1140 b указывают на вероятное наличие атмосферы и океана жидкой воды.

LHS 1140 b привлекла внимание научного сообщества благодаря своему расположению в так называемой "обитаемой зоне" своей звезды — небольшого красного карлика, размер которого составляет около одной пятой от размера Солнца. В этой зоне температурные условия позволяют воде существовать в жидком состоянии, что считается ключевым фактором для возникновения жизни в известных нам формах.

Особый интерес вызывает тот факт, что LHS 1140 b является одной из ближайших к нам экзопланет, что делает ее более доступной для изучения с помощью современных технологий.

Первоначально ученые задались вопросом о природе LHS 1140 b: является ли она мини-Нептуном, небольшим газовым гигантом или суперземлей — каменистой или богатой водой планетой, превосходящей по размерам нашу Землю? Детальный анализ исключил вероятность того, что это мини-Нептун.

Напротив, полученные данные свидетельствуют о том, что LHS 1140 b может быть суперземлей с потенциально богатой азотом атмосферой, сходной с земной. Такая атмосфера необходима для сохранения тепла и поддержания стабильного климата — условий, критически важных для существования жидкой воды.

Наблюдения, проведенные телескопом "Джеймс Уэбб" в сочетании с данными от "Спитцера", "Хаббла" и TESS, сыграли ключевую роль в понимании особенностей LHS 1140 b. Астроном Райан Макдональд из Университета Монреаля отметил, что это первое свидетельство наличия атмосферы на потенциально обитаемой экзопланете, что является одной из главных задач JWST.

Еще более захватывающим аспектом исследования является то, что анализ собранных сведений указывает на необычно низкую плотность LHS 1140 b по сравнению с ожидаемыми показателями для скалистых планет земного типа. Это наводит на мысль о том, что значительную долю массы экзопланеты — от десятой до пятой части — может составлять вода.

Данный сценарий предполагает существование ледяного мира с вероятным наличием жидкого океана в так называемой субзвездной точке. Эта область представляет собой участок поверхности планеты, постоянно обращенный к центральному светилу системы вследствие синхронного вращения, подобно тому, как Луна всегда повернута одной стороной к Земле.

Согласно разработанным моделям, если LHS 1140 b действительно обладает атмосферой, схожей с земной, она может представлять собой гигантский снежный шар с обширным океаном, диаметр которого достигает примерно 4000 километров. Такая водная поверхность по своим размерам сопоставима с половиной акватории Атлантического океана.

В дальнейшем ученые намерены продолжить наблюдения за экзопланетой с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Их цель — подтвердить присутствие газообразного азота и обнаружить другие газовые компоненты, которые могли бы свидетельствовать о наличии условий, благоприятных для зарождения жизни.

В сравнении с иными экзопланетами, расположенными в потенциально обитаемых зонах, как, например, планеты системы TRAPPIST-1, LHS 1140 b обладает существенным преимуществом. Она находится в менее турбулентной среде, что значительно упрощает процесс изучения ее атмосферы и делает эту экзопланету особенно привлекательным объектом для дальнейших исследований.