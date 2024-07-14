В Америке нашли новый подход к лечению рака

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Ученые выработали инновационный подход к преодолению лекарственной устойчивости

4:24
Наука

Терапия онкологических заболеваний долгое время сталкивалась с серьезным препятствием — способностью злокачественных клеток вырабатывать резистентность к медикаментам. Однако недавний научный прорыв открывает новые горизонты, позволяя манипулировать эволюционными процессами опухолевых клеток и повышать их чувствительность к лечению.

Ученые выработали инновационный подход к преодолению лекарственной устойчивости
Фото: Openverse by takacsi75, CC BY 2.0

Этот инновационный метод, разработанный учеными Пенсильванского университета, нацелен на нейтрализацию механизмов, с помощью которых раковые клетки уклоняются от воздействия противоопухолевых препаратов.

Эффективность лечения рака в значительной степени зависит от возможности селективно уничтожать злокачественные клетки, не затрагивая здоровые ткани. Однако клетки опухоли обладают поразительной способностью к адаптации, что со временем может снижать результативность терапии. Это явление, известное как лекарственная устойчивость, представляет собой одну из наиболее серьезных проблем в онкологии.

Механизмы резистентности к противоопухолевым препаратам могут быть разнообразными. Некоторые раковые клетки способны разрабатывать способы инактивации лекарств до того, как они достигнут своей цели внутри клетки. Они также могут активировать внутриклеточные сигнальные пути, противодействующие эффектам лекарств и способствующие выживанию и пролиферации. Эти пути могут модифицировать клеточный метаболизм, усиливать экспрессию белков выживания или подавлять апоптоз — естественный процесс программируемой клеточной гибели, индуцируемый противоопухолевыми препаратами.

В результате, даже если первоначальное лечение кажется успешным, часть раковых клеток может выжить и размножиться, что в конечном итоге приводит к рецидиву заболевания. Эта способность злокачественных клеток развивать устойчивость к лекарствам представляет собой серьезную проблему для онкологов и исследователей, стремящихся повысить эффективность лечения и одновременно снизить риск рецидива и прогрессирования заболевания.

Ученые разработали новаторскую стратегию, получившую название "двойное переключение генетической селекции". Этот метод основан на внедрении в раковые клетки двух "генов-самоубийц". Первый ген наделяет модифицированные клетки устойчивостью к широко применяемому препарату против рака легких — эрлотинибу.

Приобретая резистентность к эрлотинибу, эти клетки получают преимущество перед немодифицированными клетками, чувствительными к данному препарату.

Во второй фазе эксперимента ученые инициируют действие дополнительного "суицидального гена" посредством применения безопасного соединения 5-FC.

Данный ген отвечает за синтез энзима, трансформирующего 5-FC в высокоэффективный цитотоксин 5-FU. Этот токсин обладает способностью элиминировать как генетически модифицированные раковые клетки, так и окружающие их немодифицированные злокачественные клетки.

Такой инновационный подход позволяет не только целенаправленно воздействовать на опухолевые образования, но и преодолевать устойчивость к лекарствам, которая формируется у злокачественных клеток в ходе терапии. Несмотря на многообещающие перспективы, данная методика нуждается в дальнейших углубленных исследованиях на различных типах онкологических заболеваний и в сочетании с разными видами лечения.

Научная группа планирует адаптировать разработанный метод к различным онкологическим сценариям для комплексной оценки его результативности и уровня безопасности. Более того, эта технология может стать универсальным инструментом для внедрения терапевтических генов в злокачественные клетки, открывая новые горизонты в лечении рака.

Потенциально, данная методика может привести к революционным изменениям в онкотерапии, предоставляя инновационные возможности для борьбы с различными формами рака. Она может стать ключом к разработке более эффективных и персонализированных подходов в лечении онкологических заболеваний, значительно улучшая прогноз для пациентов и повышая качество их жизни.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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