Ученые приблизили лекарства от рака и Альцгеймера

Новейшие антивозрастные вакцины могут использоваться в лечении рака и Альцгеймера

7:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В ближайшем будущем вакцины, традиционно применяемые для профилактики инфекционных заболеваний, могут найти новое применение в лечении возрастных недугов, включая болезнь Альцгеймера и некоторые виды онкологических заболеваний.

Фото: pixabay.com by Stevepb, PDM

Эти инновационные препараты будут нацелены на специфические белки, ассоциированные с данными патологиями, а также на антигены, характерные для раковых клеток. Примечательно, что эти молекулы также присутствуют в стареющих клетках, что открывает перспективы для разработки вакцинных стратегий широкого спектра действия.

Процесс старения сопровождается целым рядом патологических состояний, известных как "возрастные заболевания". К ним относятся нейродегенеративные, сердечно-сосудистые и ревматологические патологии, а также онкологические заболевания. Несмотря на то, что прогресс в медицине позволил увеличить продолжительность жизни, особенно в развитых странах, дополнительные годы не всегда сопровождаются хорошим здоровьем. Вакцины против возрастных заболеваний, разработка которых ведется уже несколько десятилетий, могут кардинально изменить эту ситуацию.

Исследования показывают, что в будущем может стать возможным вакцинация против болезни Альцгеймера, рака, гипертонии и других недугов, часто ассоциированных со старением. Однако создание таких вакцин представляет собой серьезную научную проблему.

Принцип вакцинации основан на способности организма распознавать антигены. При введении антигенов инфекционного агента организм "запоминает" эти маркеры и может быстро активировать иммунный ответ при последующем заражении. Этот механизм базируется на способности организма отличать "свое" от "чужого". Однако неинфекционные заболевания вызываются аномалиями в собственных клетках организма, что затрудняет применение традиционных методов вакцинации. Поэтому исследования в области вакцинации против возрастных заболеваний направлены на преодоление этого препятствия.

Вакцины, разрабатываемые для лечения болезни Альцгеймера, в основном нацелены на белки тау и бета-амилоид — ключевые маркеры заболевания. Для активации распознавания антигена в вакцину вводится специально разработанный активный компонент. Это стимулирует выработку антител, способных преодолевать гематоэнцефалический барьер и целенаправленно воздействовать на токсичные белки. Вакцины направлены на стимуляцию иммунного ответа против аномальных версий этих белков, характерных для болезни Альцгеймера, поскольку их нормальные формы необходимы для функционирования мозга.

В настоящий момент проходят шесть клинических испытаний вакцин, нацеленных на борьбу с болезнью Альцгеймера, воздействуя на оба типа связанных с ней белков. Одна из этих вакцин, разработанная биотехнологической фирмой из Флориды, продемонстрировала обнадеживающие результаты, спровоцировав иммунный ответ у подавляющего большинства участников исследования. У половины испытуемых наблюдалось замедление ухудшения когнитивных функций. Опираясь на эти данные, ученые прогнозируют появление первых вакцин против болезни Альцгеймера на рынке к концу текущего десятилетия.

Разработка вакцин против онкологических заболеваний сталкивается с проблемами экономической целесообразности. Исследования в этой области ведутся с 80-х годов прошлого века. Один из подходов предполагает реинтродукцию собственных раковых клеток пациентам с колоректальным раком, используя вакцину БЦЖ в качестве усилителя иммунного ответа. БЦЖ была выбрана из-за ее способности вызывать общий иммунный ответ. Целью было стимулировать иммунную реакцию на очаги опухоли пациента.

Важно отметить, что в отличие от классических вакцин, онкологические вакцины являются терапевтическими, а не профилактическими. Исследование показало, что пациенты, получившие вакцину против колоректального рака, прожили дополнительные два года, в то время как в контрольной группе наблюдалась смертность.

Недавние исследования выявили наличие специфических антигенов в раковых клетках. Эти молекулы, обычно отсутствующие в здоровом организме, образуются в результате генетических мутаций опухолевых клеток, что делает их потенциально эффективной мишенью для вакцин.

Например, недавнее клиническое исследование мРНК-вакцины против меланомы показало позитивные результаты: высокий процент пациентов оставался без рецидивов в течение полутора лет после вакцинации.

Несмотря на проведение около 600 клинических испытаний вакцин против рака, прогресс в этой области остается относительно медленным. На сегодняшний день только одна вакцина против рака простаты получила одобрение FDA, но ее применение сопряжено с серьезными экономическими вызовами.

Кроме того, недавнее исследование предложило вакцинный подход к лечению артериальной гипертензии. В отличие от стандартных препаратов, блокирующих альфа-1 рецепторы в артериях для снижения давления, вакцина стимулирует выработку антител, направленных на эти же рецепторы.

Также разрабатываются вакцины для лечения остеоартрита, болезни Паркинсона и гиперхолестеринемии.

Одним из наиболее перспективных направлений применения инновационных вакцин является воздействие на стареющие клетки организма. Процесс клеточного старения характеризуется остановкой клеточного деления. Несмотря на то, что иммунная система обычно элиминирует такие клетки, с течением времени они аккумулируются в тканях.

Существующие методы борьбы со стареющими клетками зачастую приводят к повреждению здоровых клеток. Вакцинный подход позволяет более избирательно воздействовать на целевые клетки благодаря наличию в них большого количества специфических антигенов, именуемых "сеноантигенами".

Экспериментальные исследования на грызунах продемонстрировали обнадеживающие результаты: у подопытных животных наблюдалось значительное улучшение метаболических процессов и увеличение продолжительности жизни.

Важно отметить, что клеточное старение является одним из ключевых факторов общего старения организма и играет существенную роль в развитии многих возрастных патологий. Это открывает возможность создания универсальной вакцины, способной одновременно воздействовать на несколько заболеваний, связанных с возрастом.

Таким образом, разработка вакцин широкого спектра действия, нацеленных на стареющие клетки, может стать революционным прорывом в профилактике и лечении возрастных заболеваний, значительно повышая качество жизни в пожилом возрасте.