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Археологи раскрыли тайну каменных кругов Норвегии

Норвежские каменные круги оказались огромным кладбищем

2:55
Наука

Недавно группа археологов сделала поразительное открытие на территории южной Норвегии, в окрестностях Фредрикстада. Они обнаружили уникальный некрополь, состоящий из множества детских захоронений эпохи бронзы и железа, расположенных под каменными окружностями.

Норвежские каменные круги оказались огромным кладбищем
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Это кладбище, не имеющее аналогов в Европе, вызывает массу вопросов и поражает ученых своей сложностью и тщательностью исполнения.

Находка была сделана специалистами норвежского Музея культурной истории в минувшем году. Захоронения находятся приблизительно в 80 км южнее Осло, неподалеку от границы со Швецией.

Их отличительной чертой являются аккуратно выложенные каменные круги диаметром до двух метров. Всего было выявлено 41 подобное сооружение, каждое из которых располагается чуть ниже уровня почвы. В центре каждого круга находится крупный камень, окруженный несколькими меньшими. Дальнейшие исследования показали наличие под этими конструкциями обуглившихся костей и фрагментов керамики.

Недавний анализ установил, что практически все погребения принадлежат детям, скончавшимся в период с 800 по 200 год до н. э. Большинство из них были младенцами, а остальным было от трех до шести лет.

Погребальные ритуалы бронзового и железного веков в Северной Европе зачастую включали сожжение усопших на кострах с последующим захоронением или рассеиванием оставшихся костей. На месте кремации камни укладывались в форме спирали или колеса. Однако некрополь во Фредрикстаде выделяется близостью расположения могил и тщательностью их конструкции.

Скрупулезное возведение захоронений, где каждый камень был доставлен издалека и точно установлен, также указывает на значительные эмоциональные и социальные потери, возможно, из-за того, что это были дети. Поэтому такая концентрация могил является беспрецедентной для Европы.

Кроме того, эта местность изобилует наскальными гравюрами, изображающими путешествия и поклонение солнцу, что добавляет дополнительное измерение к загадочности этого места.

Археологи пока не нашли окончательного объяснения большому количеству детских могил, хотя и отмечают, что уровень детской смертности в то время, вероятно, был высоким.

После тщательного документирования места и взятия проб, археологи завершили свои раскопки. Однако одно из скальных образований будет экспонироваться на выставке "В память о детях" в Музее культурной истории в Осло.

Исследователи также планируют проанализировать обнаруженные на месте раскопок артефакты, включая фрагменты керамики и предполагаемую металлическую брошь.

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