Экипаж китайской космической станции защитился от обломков "Ресурс-П1"

Китайские космонавны прикрыли собственный комплекс от обломков росийского аппарата

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

На прошлой неделе космонавты из Поднебесной, входящие в состав экипажа орбитального комплекса "Тяньгун", осуществили внекорабельную деятельность с целью усиления защитных мер от потенциального столкновения с обломками российского аппарата "Ресурс-П1" (весом 6570 кг и габаритами 7,93×2,72 м).

Фото: NASA is licensed under public domain

Согласно информации, предоставленной космическим командованием Соединенных Штатов, спутник из России распался на более чем сотню фрагментов в конце предыдущего месяца. Представители "Роскосмоса" пояснили, что аппарат был деактивирован два года назад после девятилетнего периода функционирования на орбите (запуск состоялся в июне 2013 года). Руководство корпорации также заверило в отсутствии угрозы для МКС со стороны обломков спутника.

Несмотря на это, Китайское национальное космическое управление (CNCA) приняло решение о дополнительных мерах предосторожности. Экипажу "Тяньгуна" было поручено укрепить защиту станции на случай возможного столкновения с фрагментами "Ресурс-П1", учитывая, что даже небольшой обломок размером 10 см может нанести непоправимый ущерб орбитальному комплексу.

В операции принимали участие тайконавты Ли Конг и Е Гуанфу. Первый перемещался с помощью роботизированного манипулятора, второй обеспечивал его необходимым оборудованием. Третий член экипажа, Ли Гуангу, осуществлял контроль за действиями коллег из центрального модуля станции. Внекорабельная деятельность продолжалась 6,5 часов, и, по сообщению CNCA, все запланированные работы были успешно выполнены.