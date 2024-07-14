В России разработан наноспутник

"Спутникс" представил новейший наноспутник с гиперспектральным "зрением"

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

В Российской Федерации разработан космический аппарат со специальной оптикой высокого разрешения

Фото: NASA is licensed under Public Domain

Эксперты компании "Спутникс" при поддержке специалистов Самарского университета создали наноспутник с оборудованием гиперспектрометра, достигающим уникального для маленького устройства пространственного разрешения в 7 метров на пиксель.

Этот показатель существенно меньше, чем у крупных иностранных и отечественных космических аппаратов, вес которых составляет сотни килограммов. Такое улучшение сильно влияет на качество и количество передаваемой информации по гиперспектральной тематике. Аналогичные устройства с подобными параметрами не производились в России ранее.

В недалеком будущем будут проведены испытания космического аппарата, чьим основным предназначением будет мониторинг Земли с использованием гиперспектральной технологии. Он будет оборудован платформой наноспутника "Спутникс", содержащей шесть модулей, а также передовым гиперспектрометром с компактными размерами, спроектированным и изготовленным в Самарском университете.

По информации от разработчиков, прибор получил мощный объектив отечественного производства с длинным фокусом, способный работать как в видимом, так и в ближнем инфракрасном диапазоне (диапазон от 400 до 1000 нм), а количество спектральных каналов может доходить до 300.