В России разработан наноспутник

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"Спутникс" представил новейший наноспутник с гиперспектральным "зрением"

1:30
Наука

В Российской Федерации разработан космический аппарат со специальной оптикой высокого разрешения

"Спутникс" представил новейший наноспутник с гиперспектральным "зрением"
Фото: NASA is licensed under Public Domain

Эксперты компании "Спутникс" при поддержке специалистов Самарского университета создали наноспутник с оборудованием гиперспектрометра, достигающим уникального для маленького устройства пространственного разрешения в 7 метров на пиксель.

Этот показатель существенно меньше, чем у крупных иностранных и отечественных космических аппаратов, вес которых составляет сотни килограммов. Такое улучшение сильно влияет на качество и количество передаваемой информации по гиперспектральной тематике. Аналогичные устройства с подобными параметрами не производились в России ранее.

В недалеком будущем будут проведены испытания космического аппарата, чьим основным предназначением будет мониторинг Земли с использованием гиперспектральной технологии. Он будет оборудован платформой наноспутника "Спутникс", содержащей шесть модулей, а также передовым гиперспектрометром с компактными размерами, спроектированным и изготовленным в Самарском университете.

По информации от разработчиков, прибор получил мощный объектив отечественного производства с длинным фокусом, способный работать как в видимом, так и в ближнем инфракрасном диапазоне (диапазон от 400 до 1000 нм), а количество спектральных каналов может доходить до 300.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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