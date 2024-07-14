В России создали устройство бесконтактного удаления камней в почках

"Росатом" представил аппарат бесконтактного удаления камней в почках

В недрах корпорации "Швабе", входящей в состав холдинга "Ростех", разработан медицинский прибор с инновационным ударным генератором, способный дробить камни, сформировавшиеся в почках и мочевыводящих путях, с использованием направленных ультразвуковых волн.

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Этот метод не требует хирургического вмешательства, катетеров или других инструментов, что позволяет эффективно бороться с камнями размером от 1,5 до 10 мм. После раздробления камни распадаются на более мелкие частицы, которые естественным образом выводятся из организма.

Результаты клинических исследований подтвердили, что прибор соответствует необходимым техническим параметрам, удовлетворяет требованиям безопасности и получил одобрение соответствующего российского регулирующего органа по медицинскому оборудованию. Запуск производства устройства запланирован на ближайшее время — оно заменит аналогичные решения от зарубежных производителей.