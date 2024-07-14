В США создали масло из воздуха

Билл Гейтс поддержал инициативу создания масла из "воздуха"

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В целях спасения человечества от воздействия климатических перемен возможно необходимо будет отказаться от жиров как животного, так и растительного происхождения и обратиться к другим источникам питания.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Масло, например, может быть создано из воздуха, что стало возможным благодаря финансовой поддержке филантропа Билла Гейтса стартапом Savor из Сан-Хосе.

Суть идеи предельно проста — углерод и водород, составляющие практически все органические соединения, могут быть использованы для создания новых продуктов. Путем термохимической обработки вода и CO2, извлеченные из атмосферы, трансформируются в жирные кислоты, а затем в масло.

Основное преимущество такой технологии заключается в ее эко-безопасности и способности снижать загрязнение окружающей среды. Молекулярный состав нового "масла" практически идентичен традиционным вариантам, но чище за счет отсутствия примесей. Вкус такого продукта, по словам Гейтса, также приятен. Остается решить вопрос масштабирования производства данного продукта для снижения стоимости и повышения доступности.

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