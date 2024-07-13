Китайские астронавты спасли станцию "Тяньгун" от обломков российского спутника

Китайские астронавты усилили защиту станции "Тяньгун"

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

На прошлой неделе два китайских астронавта с космической станции "Тяньгун" провели выход в открытый космос, чтобы установить защиту от возможного столкновения с обломками российского спутника "Ресурс-П1".

Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, PDM

Этот спутник весом 6570 кг и размером 7,93×2,72 м разрушился в конце прошлого месяца, распавшись на более чем 100 фрагментов, по данным космического командования США. "Роскосмос" уточнил, что спутник был выведен из эксплуатации два года назад после девяти лет работы на орбите (запущен в июне 2013 года) и что обломки не представляют угрозы для МКС, сообщает Техкульт.

Однако Китайское национальное космическое управление (CNCA) решило подстраховаться и поручило экипажу "Тяньгун" усилить защиту станции, поскольку даже обломок размером 10 см может нанести серьезный ущерб. В операции участвовали астронавты Ли Конг и Е Гуанфу: первый использовал роботизированную руку для перемещения, второй передавал оборудование, а третий, Ли Гуангу, контролировал процесс из центрального модуля станции. Выход в открытый космос продолжался 6,5 часов и, по заявлению CNCA, все задачи были успешно выполнены.