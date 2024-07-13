НАТО готовится к кибервойне: миллионы долларов потрачены на защиту Интернета от атак

НАТО финансирует проект для защиты Интернета в европейских водах

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

НАТО финансирует проект стоимостью 2,5 миллиона долларов США, чтобы обеспечить бесперебойную работу Интернета при повреждении подводных кабелей в европейских водах.

Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters, PDM

В проекте участвуют исследователи из США, Исландии, Швеции и Швейцарии. Цель — разработать систему автоматического перенаправления интернет-трафика с подводных кабелей на спутниковые системы в случае саботажа или природной катастрофы.

В проекте участвуют коммерческие и правительственные партнеры, включая американскую спутниковую компанию Viasat Inc. и исландскую компанию по кибербезопасности Syndis. Ожидается, что правительства Швеции и Исландии также проявят интерес к использованию разрабатываемой системы, сообщает SecurityLab.

Проект стартует с симпозиума в Корнелльском университете и будет включать исследования на подводном полигоне для высоковольтных кабелей у крупнейшей военно-морской базы Швеции.