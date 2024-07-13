Учёные предлагают остановить повышение уровня моря с помощью гигантских барьеров

Предложен новый метод борьбы с изменением климата

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые предлагают новый метод борьбы с изменением климата — ледниковую геоинженерию для замедления повышения уровня моря.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Идея включает создание барьеров вокруг ледников и глубокое бурение для замедления их таяния. Эти методы вызывают споры среди гляциологов из-за их высокой стоимости, логистической сложности и риска отвлечения внимания от сокращения выбросов парниковых газов, сообщает Planet Today.

Поддержка таких проектов требует международного сотрудничества и значительных ресурсов, что делает их реализацию сложной.

Некоторые ученые считают, что исследования должны продолжаться для оценки жизнеспособности этих вмешательств, несмотря на разногласия и потенциальные риски.