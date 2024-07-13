Учёные предлагают остановить повышение уровня моря с помощью гигантских барьеров

Ученые предлагают новый метод борьбы с изменением климата — ледниковую геоинженерию для замедления повышения уровня моря.
Идея включает создание барьеров вокруг ледников и глубокое бурение для замедления их таяния. Эти методы вызывают споры среди гляциологов из-за их высокой стоимости, логистической сложности и риска отвлечения внимания от сокращения выбросов парниковых газов, сообщает Planet Today.
Поддержка таких проектов требует международного сотрудничества и значительных ресурсов, что делает их реализацию сложной.
Некоторые ученые считают, что исследования должны продолжаться для оценки жизнеспособности этих вмешательств, несмотря на разногласия и потенциальные риски.
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