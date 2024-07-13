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Создана защитная каска без стекла: поток воздуха отразит все вирусы вокруг

В США разработали антивирусную каску с защитным воздушным потоком

1:42
Наука

В США создана уникальная защитная антивирусная каска, где вместо обычного стекла используется воздушный поток.

В США разработали антивирусную каску с защитным воздушным потоком
Фото: commons.wikimedia.org by רנדום, CC BY-SA 3.0

Это устройство, именуемое "воздушной завесой", представляет собой каску, которая создает защитный эффект маски с помощью направленных дезинфицирующих вертикальных потоков воздуха, предохраняющих пользователя от контакта с опасными вирусами. Каска, также известная как "Носимое устройство защиты для рабочих", была разработана командой под руководством профессора Херека Клака в Мичиганском университете. Она предназначена для людей, работающих в условиях, представляющих опасность для здоровья, сообщает Техкульт.

В невидимый защитный воздушный поток, формируемый форсунками, размещенными полукругом в козырьке каски, воздух подается по шлангам с обеих сторон каски от рюкзака. В рюкзаке расположены электроника, система подачи воздуха, модуль холодной плазмы для уничтожения вирусов с помощью ионизированного газа и аккумулятор, а все устройство в целом весит 4,5 кг. Когда устройство включено, оно создает нисходящий практически стерильный поток воздуха, который отсеивает лицо пользователя от попадания опасных вирусов, передаваемых воздушно-капельным путем.

Тесты показали, что 99,8% аэрозолей, содержащих вирусы, были надежно заблокированы "воздушной завесой" в нескольких сантиметрах от дыхательных органов пользователей. В настоящее время технология проходит испытания на одной из птицефабрик в штате Мичиган.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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