Китай готовится спасти Землю: миссия по изменению траектории астероида намечена на 2027 год

Китай планирует миссию по изменению траектории астероида в 2027 году

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Китай планирует провести эксперимент по изменению траектории небольшого околоземного астероида, запустив в него космический аппарат на высокой скорости.

Фото: Openverse by James Webb Space Telescope, CC BY 2.0

В Journal of Deep Space Exploration были опубликованы новые детали о предстоящей китайской миссии по защите планеты. Миссия направлена на изменение траектории астероида и изучение древнего космического тела для получения информации о его происхождении.

Первоначально Китай планировал запустить аппараты для изменения траектории астероида 2019 VL5 в 2025 году, но теперь целью выбран астероид 2015 XF261, а запуск перенесен на 2027 год. Астероид 2015 XF261 размером около 30 метров недавно пролетел мимо Земли на расстоянии 50 миллионов километров. Он регулярно проходит мимо нашей планеты дважды в год, и следующая встреча запланирована на 21 февраля 2025 года, сообщает SecurityLab.

Из 31 000 известных околоземных астероидов около 2 300 считаются потенциально опасными, проходя на расстоянии менее 30 миллионов миль от Земли. Астероид для миссии не представляет текущей угрозы, но эксперимент покажет методику отклонения космических тел на случай угрозы в будущем. Китайская миссия отправит два космических аппарата на орбиту астероида на период от трех до шести месяцев. Один аппарат будет заниматься наблюдением и изучением астероида, а второй, ударный, столкнется с ним для теста кинетического воздействия. Наблюдательный аппарат будет следить за результатами удара в течение шести-двенадцати месяцев.