"Совы" победили "жаворонков": поздняя активность улучшает когнитивные способности человека

Учёные обнаружили, что "совы" превосходят "жаворонков" по когнитивным способностям

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное в Имперском колледже Лондона, показало, что "совы" обладают лучшими когнитивными способностями по сравнению с "жаворонками".

Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

В исследовании приняли участие более 26 тысяч человек, у которых специалисты анализировали различные аспекты сна, включая продолжительность, режим и качество, чтобы понять их влияние на когнитивные способности. Результаты показали, что хронотип человека, то есть его предпочтение к вечерней или утренней активности, влияет на результаты когнитивных тестов.

"Совы" показали лучшие результаты на тестах, в то время как "жаворонки" получили самые низкие баллы. Это также касается людей, не имеющих определенных предпочтений между утренней и вечерней активностью, и тех, кто активен во второй половине дня, сообщает РИА Новости.

Исследование также установило, что для оптимальной работы мозга необходимо спать от семи до девяти часов в сутки, поскольку такой режим улучшает память и мыслительные способности. Слишком продолжительный или короткий сон, напротив, ухудшает эти показатели.