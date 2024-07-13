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Археологи обнаружили доказательства библейских событий в древнем городе Заноах

Учёные раскрыли секреты древнего библейского города Заноах

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Наука

Археологи раскрыли секреты древнего библейского города Заноах в "Земле обетованной", где поселились израильтяне после ухода из Египта.

Учёные раскрыли секреты древнего библейского города Заноах
Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

В ходе раскопок были найдены каменные стены, керамика и артефакты, возрастом более 3200 лет. Среди находок — сломанная ручка кувшина с именем царя, что подтверждает библейскую историю. Команда археологов также обнаружила остатки сельскохозяйственных террас и глиняную посуду с клеймом царя Езекии (701 г. до н. э.), упомянутого в Библии, сообщает Planet Today.

Раскопки, начатые в 2019 году, также выявили множество керамических фрагментов, металлические украшения и железные инструменты, что свидетельствует о длительном заселении и сельскохозяйственной деятельности в этом районе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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