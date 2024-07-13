Мир стоит на пороге массовой слепоты: к 2050 году каждый второй станет жертвой "эпидемии"

Специалисты бьют тревогу о новой опасной эпидемии, которая может перерасти в пандемию, затрагивающую рост слепоты среди населения разных стран.
По данным издания El Pais, жители Азии наиболее уязвимы к этой проблеме, однако эпидемия распространится по всей Земле, и к 2050 году близорукость может диагностироваться у 50% человечества. Причиной такого сценария ученые считают технический прогресс, включая использование смартфонов, гаджетов и компьютеров, а также чрезмерное время, проведенное за просмотром телевизора. Эти привычки особенно опасны для детей, что приводит к росту оптических дефектов, уже заметных в странах Юго-Восточной Азии и распространяющихся по всему миру.
В 2016 году близорукостью страдали 1,4 миллиарда человек, а к 2050 году этот показатель может вырасти до 4,758 миллиарда.
В качестве мер предосторожности рекомендуется ограничить использование гаджетов и уделять время физическим нагрузкам и прогулкам на свежем воздухе.
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