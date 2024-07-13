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В Севастополе найдено захоронение могущественного шамана с уникальными артефактами

Учёные обнаружили захоронение шамана в Севастополе

1:18
Наука

В некрополе Фронтовое 3 в Севастополе было обнаружено древнее захоронение мужчины, первоначально принятого за воина.

Учёные обнаружили захоронение шамана в Севастополе
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Однако новое исследование показало, что это место погребения могущественного шамана. Об этом открытии сообщил Алексей Свиридов из Института археологии РАН в статье, опубликованной в сборнике "Полевой дневник".

Некрополь, расположенный в Нахимовском районе Севастополя, датируется концом I — первой половиной III века. В ходе раскопок были найдены останки мужчины в возрасте 35-45 лет, сопровождаемые богатым погребальным инвентарем: красноглиняная кружка, миска, железный нож, стеклянные бусы, фибула, бронзовый браслет и другие артефакты. Особый интерес вызвал сложносоставной лук с костяными накладками, редкая находка из-за сложности и дороговизны его изготовления. Ученые предположили, что лук был помещен в усыпальницу в рамках ритуалов.

В те времена стрела считалась элементом, соединяющим миры, и символом благополучия дома и его обитателей. Владелец лука и стрелы обретал силу предков, что делало эти предметы атрибутами родового шаманства

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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