Творческие люди воспринимают мир совершенно иначе, чем остальные: раскрыта главная особенность мозга

Учёные обнаружили, что творческие люди обрабатывают информацию иначе, чем остальные

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование выявило, что креативность связана с пониженной реакцией мозга на необычные стимулы.

Фото: wikimapia by Dongio

Это предполагает, что творческие личности обрабатывают значимость информации иначе, что может объяснить их уникальные модели мышления. В исследовании проводилось два эксперимента: один с измерением мозговой активности (ЭЭГ), а другой с оценкой креативности через задания на альтернативное использование предметов.

В первом эксперименте выявлено, что у творческих людей снижена реакция мозга на неожиданные стимулы, что позволяет им воспринимать их как обычные. Это помогает им замечать и использовать нетрадиционные детали в процессе творческого мышления.

Во втором эксперименте обнаружено, что творческие люди более мотивированы на выполнение различных видов деятельности, хотя их желание заниматься этим не всегда связано с получаемым удовольствием. Это указывает на то, что они придают значимость более широкому спектру действий, сообщает Brain and Cognition.

Исследование также подчеркивает два типа внимания, связанных с креативностью: "протекающее" внимание, позволяющее замечать необычное и способствующее художественной креативности, и "герметичное" внимание, обеспечивающее фокус и контроль в лабораторных условиях.

Результаты исследования предполагают, что творческие личности по-разному оценивают значимость информации, что может привести к различиям в том, на что они обращают внимание и откуда черпают вдохновение.