Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Назван лучший способ защиты огорода от сорняков: советы дачникам
Netflix выпустил трейлер мини-сериала "Идеальная пара" про загадочное убийство
Россияне стали чаще интересоваться фондовым рынком
Рецепт закатки на зиму из тушёной капусты с баклажанами
Александр Вдовин выиграл суд против хирурга Тимура Хайдарова
АТОР: российские туристы массово выбирают Кубу для отдыха в 2024 году
Подходящее для удалённой работы жилье на 10-15% дороже, сообщил риелтор Бондарев
Три самых преданных породы собак в мире
Nintendo добавила Баскетбол в Nintendo Switch Sports с новым бесплатным обновлением
Творческие люди воспринимают мир совершенно иначе, чем остальные: раскрыта главная особенность мозга

Учёные обнаружили, что творческие люди обрабатывают информацию иначе, чем остальные

1:37
Наука

Недавнее исследование выявило, что креативность связана с пониженной реакцией мозга на необычные стимулы.

Учёные обнаружили, что творческие люди обрабатывают информацию иначе, чем остальные
Фото: wikimapia by Dongio

Это предполагает, что творческие личности обрабатывают значимость информации иначе, что может объяснить их уникальные модели мышления. В исследовании проводилось два эксперимента: один с измерением мозговой активности (ЭЭГ), а другой с оценкой креативности через задания на альтернативное использование предметов.

В первом эксперименте выявлено, что у творческих людей снижена реакция мозга на неожиданные стимулы, что позволяет им воспринимать их как обычные. Это помогает им замечать и использовать нетрадиционные детали в процессе творческого мышления.

Во втором эксперименте обнаружено, что творческие люди более мотивированы на выполнение различных видов деятельности, хотя их желание заниматься этим не всегда связано с получаемым удовольствием. Это указывает на то, что они придают значимость более широкому спектру действий, сообщает Brain and Cognition.

Исследование также подчеркивает два типа внимания, связанных с креативностью: "протекающее" внимание, позволяющее замечать необычное и способствующее художественной креативности, и "герметичное" внимание, обеспечивающее фокус и контроль в лабораторных условиях.

Результаты исследования предполагают, что творческие личности по-разному оценивают значимость информации, что может привести к различиям в том, на что они обращают внимание и откуда черпают вдохновение.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Последние материалы
Подходящее для удалённой работы жилье на 10-15% дороже, сообщил риелтор Бондарев
Три самых преданных породы собак в мире
Nintendo добавила Баскетбол в Nintendo Switch Sports с новым бесплатным обновлением
Как предотвратить нагрев салона автомобиля на открытом солнце
Что такое невидимое контурирование и как его делать правильно
Современные методики коррекции подбородка: от ботокса до массажей
Виктория Боня перессорилась со всеми на шоу "Выжить в Дубае"
Шахта "Комсомолец Донбасса" добыла 100-миллионную тонну угля
Французская комедия "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено выходит в российский прокат
Это удобрение дачники просто обожают: универсальное и не стоит ни копейки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников