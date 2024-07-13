Лесные пожары одновременно разрушают и восстанавливают озоновый слой: учёные изучили бедствие в Австралии

Международный коллектив физиков обнаружил, что дым от массовых лесных пожаров воздействует на озоновый слой двумя путями.
Сначала он способствует его разрушению, но затем аэрозольные частицы способствуют частичному восстановлению озона. Исследование, проведенное китайским Институтом физики атмосферы КАН и профессором Чэн Яфан из Германии, показало, что аэрозоли создают гигантские вихри, которые поднимаются в стратосферу, где они оказывают различное воздействие на озоновый слой.
Это открытие было сделано на основе данных с инструментов SAGE III, CALIPSO, Terra и Aqua, собранных во время австралийских лесных пожаров 2019–2020 годов. Анализ показал, что дым образует вихри высотой до 35 км, увеличивая концентрацию аэрозолей в стратосфере. Это приводит к химическим реакциям, снижающим концентрацию озона в нижних слоях стратосферы, но увеличивающим его в средних слоях, сообщает ТАСС.
Исследователи подчеркивают, что необходимо учитывать двойственный характер воздействия дыма от пожаров на озоновый слой при прогнозировании его состояния, особенно в условиях увеличения частоты пожаров из-за глобального потепления.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.