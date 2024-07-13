Лесные пожары одновременно разрушают и восстанавливают озоновый слой: учёные изучили бедствие в Австралии

Учёные выяснили, как дым от лесных пожаров влияет на озоновый слой

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Международный коллектив физиков обнаружил, что дым от массовых лесных пожаров воздействует на озоновый слой двумя путями.

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Сначала он способствует его разрушению, но затем аэрозольные частицы способствуют частичному восстановлению озона. Исследование, проведенное китайским Институтом физики атмосферы КАН и профессором Чэн Яфан из Германии, показало, что аэрозоли создают гигантские вихри, которые поднимаются в стратосферу, где они оказывают различное воздействие на озоновый слой.

Это открытие было сделано на основе данных с инструментов SAGE III, CALIPSO, Terra и Aqua, собранных во время австралийских лесных пожаров 2019–2020 годов. Анализ показал, что дым образует вихри высотой до 35 км, увеличивая концентрацию аэрозолей в стратосфере. Это приводит к химическим реакциям, снижающим концентрацию озона в нижних слоях стратосферы, но увеличивающим его в средних слоях, сообщает ТАСС.

Исследователи подчеркивают, что необходимо учитывать двойственный характер воздействия дыма от пожаров на озоновый слой при прогнозировании его состояния, особенно в условиях увеличения частоты пожаров из-за глобального потепления.