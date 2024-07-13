Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Механики рассказали, как понять, что у автомобиля скручен пробег
Обзор лучших туристических объектов Архангельской области
Правительство РФ утвердило численность совета директоров РЖД
Рене Зеллвегер сыграла адвоката с опухолью мозга в "Джейн Смит"
Николая Бандурина перепутали с полковником КГБ во время съёмок фильма Леонида Гайдая
Вкусный омлет с шампиньонами и сыром: готовим его вообще без грязной посуды
Автор песни "Владимир Путин — молодец!" выиграл суд против Дани Милохина
Microsoft рассматривает прекращение продаж Xbox в некоторых регионах
Помада натурального оттенка — главный тренд современного макияжа: как выбрать
Лесные пожары одновременно разрушают и восстанавливают озоновый слой: учёные изучили бедствие в Австралии

Учёные выяснили, как дым от лесных пожаров влияет на озоновый слой

1:23
Наука

Международный коллектив физиков обнаружил, что дым от массовых лесных пожаров воздействует на озоновый слой двумя путями.

Учёные выяснили, как дым от лесных пожаров влияет на озоновый слой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сначала он способствует его разрушению, но затем аэрозольные частицы способствуют частичному восстановлению озона. Исследование, проведенное китайским Институтом физики атмосферы КАН и профессором Чэн Яфан из Германии, показало, что аэрозоли создают гигантские вихри, которые поднимаются в стратосферу, где они оказывают различное воздействие на озоновый слой.

Это открытие было сделано на основе данных с инструментов SAGE III, CALIPSO, Terra и Aqua, собранных во время австралийских лесных пожаров 2019–2020 годов. Анализ показал, что дым образует вихри высотой до 35 км, увеличивая концентрацию аэрозолей в стратосфере. Это приводит к химическим реакциям, снижающим концентрацию озона в нижних слоях стратосферы, но увеличивающим его в средних слоях, сообщает ТАСС.

Исследователи подчеркивают, что необходимо учитывать двойственный характер воздействия дыма от пожаров на озоновый слой при прогнозировании его состояния, особенно в условиях увеличения частоты пожаров из-за глобального потепления.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Последние материалы
Николая Бандурина перепутали с полковником КГБ во время съёмок фильма Леонида Гайдая
Вкусный омлет с шампиньонами и сыром: готовим его вообще без грязной посуды
Автор песни "Владимир Путин — молодец!" выиграл суд против Дани Милохина
Microsoft рассматривает прекращение продаж Xbox в некоторых регионах
Помада натурального оттенка — главный тренд современного макияжа: как выбрать
Стало известно, почему лучше не покупать автомобиль с кожаным салоном
Лучшие практики ухода за кожей с расширенными порами
Инфляция в Аргентине продолжает стремительно расти
Почему цены на DDR4 подскочили: что нужно знать покупателям
Хирург Тимур Хайдаров проиграл суд Александру Вдовину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников