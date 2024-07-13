Найдено природное средство против онкологии: учёные обнаружили удивительные свойства сои

Китайские ученые из Цзяннаньского университета установили, что соя при переваривании выделяет эквол — вещество с антиоксидантными и противораковыми свойствами.
Исследования показывают, что эквол, аналогичный фитоэстрогенам, может облегчать симптомы остеопороза и гормонозависимых онкологических заболеваний. Эквол вырабатывается у людей, предпочитающих растительную пищу, и имеет потенциал в профилактике и лечении рака молочной и предстательной желез, а также опухолей толстой кишки, желудка и печени. Эквол также повышает эффективность химиотерапии, сообщает Gut Pathogens.
Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для определения оптимальных дозировок и возможных побочных эффектов.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.