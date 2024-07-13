Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Милонов: необходимо создать нацпроект "Российский сериал"
Зелёный борщ со щавелем: крайне удачный рецепт первого блюда для лета
Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
В НовГУ разработали бесконтактное зарядное устройство для БПЛА
В подконтрольном России воздушном пространстве F-16 "погибнут"
Как обеспечить комфорт своему псу на пляже
Стали известны семейные планы Никиты Преснякова
Полезные заменители сахара: что выбрать для здорового питания
DevBehv: видеоигры делают подростков увереннее и смягчают стресс от учебы
Найдено природное средство против онкологии: учёные обнаружили удивительные свойства сои

Китайские учёные обнаружили антиоксидантные и противораковые свойства сои

0:49
Наука

Китайские ученые из Цзяннаньского университета установили, что соя при переваривании выделяет эквол — вещество с антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Китайские учёные обнаружили антиоксидантные и противораковые свойства сои
Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, CC BY-SA 4.0

Исследования показывают, что эквол, аналогичный фитоэстрогенам, может облегчать симптомы остеопороза и гормонозависимых онкологических заболеваний. Эквол вырабатывается у людей, предпочитающих растительную пищу, и имеет потенциал в профилактике и лечении рака молочной и предстательной желез, а также опухолей толстой кишки, желудка и печени. Эквол также повышает эффективность химиотерапии, сообщает Gut Pathogens.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для определения оптимальных дозировок и возможных побочных эффектов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Последние материалы
Стали известны семейные планы Никиты Преснякова
Полезные заменители сахара: что выбрать для здорового питания
DevBehv: видеоигры делают подростков увереннее и смягчают стресс от учебы
Российские дилеры начали продажи бюджетного кроссовера Kia KX1
Четыре способа заморозить щавель на зиму: раскрываем их во всех подробностях
Дмитрий Колдун считает, что сиквел "Собачьего сердца" вряд ли будет удачным
В 2023 году Таиланд посетили 1,48 миллионов россиян
Названы самые умные породы собак
Стало известно, как защитить лук
Учёные обнаружили влияние размера зрачков на оценку привлекательности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников