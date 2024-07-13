Найдено природное средство против онкологии: учёные обнаружили удивительные свойства сои

Китайские учёные обнаружили антиоксидантные и противораковые свойства сои

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые из Цзяннаньского университета установили, что соя при переваривании выделяет эквол — вещество с антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, CC BY-SA 4.0

Исследования показывают, что эквол, аналогичный фитоэстрогенам, может облегчать симптомы остеопороза и гормонозависимых онкологических заболеваний. Эквол вырабатывается у людей, предпочитающих растительную пищу, и имеет потенциал в профилактике и лечении рака молочной и предстательной желез, а также опухолей толстой кишки, желудка и печени. Эквол также повышает эффективность химиотерапии, сообщает Gut Pathogens.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для определения оптимальных дозировок и возможных побочных эффектов.