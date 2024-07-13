БПЛА можно будет заряжать прямо во время полёта: российский учёный разработал новое устройство

Учёный из Научно-исследовательской лаборатории цифровой обработки сигналов Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого разработал бесконтактное зарядное устройство для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Это устройство позволяет заряжать дрон без остановки полета и в любую погоду, решая проблему низкой автономности дронов.
Изначально устройство предназначалось для мультикоптеров, таких как квадрокоптеры, но впоследствии оказалось, что его можно использовать и для БПЛА с вертикальными взлетом и посадкой. Зарядка не требует вмешательства в конструкцию дрона, так как она съемная и легко крепится ко дну.
Принцип работы устройства основан на индуктивной беспроводной зарядке, которая передает энергию без физического контакта, что снижает износ компонентов и позволяет использовать зарядное устройство в различных погодных условиях. Это обеспечивает автономность и эффективность дронов в длительных миссиях, сообщает ТАСС.
Разработчик устройства, инженер Виталий Зубов, отметил, что идея создания такого зарядного устройства возникла из необходимости повышения автономности БПЛА. На данный момент разработаны схемы и печатные платы устройства, планируется сборка прототипа и его испытания.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.