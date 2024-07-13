БПЛА можно будет заряжать прямо во время полёта: российский учёный разработал новое устройство

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В НовГУ разработали бесконтактное зарядное устройство для БПЛА

1:23
Наука

Учёный из Научно-исследовательской лаборатории цифровой обработки сигналов Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого разработал бесконтактное зарядное устройство для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В НовГУ разработали бесконтактное зарядное устройство для БПЛА
Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0

Это устройство позволяет заряжать дрон без остановки полета и в любую погоду, решая проблему низкой автономности дронов.

Изначально устройство предназначалось для мультикоптеров, таких как квадрокоптеры, но впоследствии оказалось, что его можно использовать и для БПЛА с вертикальными взлетом и посадкой. Зарядка не требует вмешательства в конструкцию дрона, так как она съемная и легко крепится ко дну.

Принцип работы устройства основан на индуктивной беспроводной зарядке, которая передает энергию без физического контакта, что снижает износ компонентов и позволяет использовать зарядное устройство в различных погодных условиях. Это обеспечивает автономность и эффективность дронов в длительных миссиях, сообщает ТАСС.

Разработчик устройства, инженер Виталий Зубов, отметил, что идея создания такого зарядного устройства возникла из необходимости повышения автономности БПЛА. На данный момент разработаны схемы и печатные платы устройства, планируется сборка прототипа и его испытания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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