Разгадана тайна привлекательности: размер зрачков меняет восприятие человека

Новое исследование изучило влияние размера зрачков на воспринимаемую привлекательность.
Физическая привлекательность имеет значительное влияние на социальный опыт и результаты, включая большее количество друзей, более высокие заработки и успех в выборах. Ранее исследования показывали противоречивые результаты: некоторые предполагали, что большие зрачки повышают привлекательность, другие утверждали, что меньшие зрачки, увеличивающие видимость радужки, более привлекательны. В новом исследовании проводилось несколько экспериментов, сообщает Cognition.
Исследования подтверждают, что размер зрачков существенно влияет на воспринимаемую привлекательность, причем яркость суженных зрачков играет ключевую роль. Ограничением исследования является зависимость от обработанных изображений, которые могут не отражать естественные изменения размера зрачков.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.