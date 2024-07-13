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Разгадана тайна привлекательности: размер зрачков меняет восприятие человека

Учёные обнаружили влияние размера зрачков на оценку привлекательности

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Наука

Новое исследование изучило влияние размера зрачков на воспринимаемую привлекательность.

Учёные обнаружили влияние размера зрачков на оценку привлекательности
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Физическая привлекательность имеет значительное влияние на социальный опыт и результаты, включая большее количество друзей, более высокие заработки и успех в выборах. Ранее исследования показывали противоречивые результаты: некоторые предполагали, что большие зрачки повышают привлекательность, другие утверждали, что меньшие зрачки, увеличивающие видимость радужки, более привлекательны. В новом исследовании проводилось несколько экспериментов, сообщает Cognition.

Исследования подтверждают, что размер зрачков существенно влияет на воспринимаемую привлекательность, причем яркость суженных зрачков играет ключевую роль. Ограничением исследования является зависимость от обработанных изображений, которые могут не отражать естественные изменения размера зрачков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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