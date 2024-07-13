Российские учёные создали непробиваемый гребной винт: разработка изменит судостроение

Учёные разработали новый гребной винт с повышенной прочностью

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) разработали новую модель гребного винта для современных двигателей морских и речных судов, которая отличается высокой эксплуатационной надежностью и повышенной поверхностной прочностью.

Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0

Конструкция включает специальное покрытие на лопастях, устойчивое к кавитации, коррозии и механическим повреждениям, созданное с помощью лазерного излучения и использования мелкодисперсных порошков оксида титана и карбида вольфрама. Новая модель будет востребована в регионах Крайнего Севера, где лопасти винтов подвергаются быстрому износу и деформации, сообщает ТАСС.

Разработку возглавил доктор технических наук Игорь Родионов, вместе с доцентами Ириной Перинской и Любовью Куц.