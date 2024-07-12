Метеоролог Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве на выходных: целые сутки дождей

Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные дни

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова объяснила, какая погода ожидает москвичей 13 и 14 июля.

Фото: Mos.ru by Юрий Иванко, PDM

Метеоролог рассказала, что в предстоящие выходные в Москве установится жаркая погода, с кратковременными осадками.

В субботу, 13 июля, по словам синоптика, небо будет слегка облачным. Местами может выпасть небольшой дождь.

Ранее Позднякова объяснила, когда уйдёт аномальная жара.

"Произойдет это из-за термической конвекции. Столбики термометров покажут плюс 30-31 градус, и погоду можно будет смело назвать жаркой, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Специалист объяснила, что 14 июля через Московскую область будет проходить холодный атмосферный фронт, поэтому целые сутки в столице будут лить дожди.