Метеоролог Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве на выходных: целые сутки дождей

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова объяснила, какая погода ожидает москвичей 13 и 14 июля.
Метеоролог рассказала, что в предстоящие выходные в Москве установится жаркая погода, с кратковременными осадками.
В субботу, 13 июля, по словам синоптика, небо будет слегка облачным. Местами может выпасть небольшой дождь.
Ранее Позднякова объяснила, когда уйдёт аномальная жара.
"Произойдет это из-за термической конвекции. Столбики термометров покажут плюс 30-31 градус, и погоду можно будет смело назвать жаркой, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Специалист объяснила, что 14 июля через Московскую область будет проходить холодный атмосферный фронт, поэтому целые сутки в столице будут лить дожди.
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