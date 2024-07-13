Сенсация в медицине: редкое заболевание и его пугающие симптомы раскрыты

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Nature: новое генетическое заболевание угрожает тысячам людей

Наука

Учёные выявили редкое заболевание, которое затрагивает как детей, так и взрослых. Оно характеризуется сильным замедлением движений, трудностями с речью и питанием, а также судорогами. У пациентов с этим заболеванием необычные черты лица: большие уши, щёки и отвисший рот.

Nature: новое генетическое заболевание угрожает тысячам людей
Фото: flickr. com by NIAID, CC BY 2.0

На данный момент в Великобритании, Европе и США зарегистрировано несколько сотен случаев этого заболевания, и исследователи полагают, что оно может быть распространено более широко. Последние исследования выявили, что мутация в гене RNU4-2 связана с данным заболеванием.

Этот ген, не участвующий в синтезе белков, содержит мутацию, обнаруживаемую у 0,5% пациентов с этим заболеванием, но она не всегда определяется стандартными генетическими тестами.

Доктор Никола Уиффин из Оксфордского университета подчёркивает, что более глубокое понимание этого заболевания может привести к разработке новых методов диагностики и лечения. Это также поможет развеять опасения родителей, что проблемы возникли во время беременности, и укрепит поддержку семей, сталкивающихся с этим состоянием.

Содиректор Менделевского центра геномики, доктор О'Доннелл-Лурия, отмечает, что обнаружение этого гена является первым шагом к более полному пониманию заболевания и разработке новых методов лечения.

Она также подчеркивает, что установление диагноза RNU4-2 помогает семьям пациентов чувствовать себя менее одинокими и способствует поиску решений проблем, с которыми они сталкиваются.

Будущие методы лечения этого заболевания могут включать новые препараты, воздействующие на гены, что открывает перспективы для разработки инновационных подходов к улучшению жизни людей, страдающих этим редким недугом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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