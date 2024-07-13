Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как восстановить густоту бровей: советы по уходу и моделированию
Когда нужно вспахивать дачный участок
Что делать при солнечном ударе в качестве первой помощи
Lamborghini Urus получил рекордную страховую выплату за ущерб от упавшего снега
CD Projekt RED привлекает ведущих специалистов для разработки сиквела Cyberpunk 2077
Спортинструктор рассказала, какие упражнения могут повлиять на настроение
Пять проверенных секретов действительно сочных котлет
Тренер Гомес рассказала, как достичь упругих ягодиц
Nature: чума погубила большую часть населения Европы в каменном веке
Терапия голосом повысила качество жизни людей с болезнью Паркинсона

BMJ: терапия голосом помогает лицам с болезнью Паркинсона преодолеть одиночество

1:58
Наука

Учёные из Ноттингемского университета (Великобритания) выяснили, что голосовая терапия по методике Ли Сильвермана значительно улучшает качество речи у пациентов с болезнью Паркинсона и укрепляет их психическое здоровье. Исследование опубликовано в BMJ (British Medical Journal).

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характеризующееся заторможенностью, тремором и нарушением рефлексов. У пациентов с этим заболеванием часто наблюдаются расстройства речи, известные как дизартрия, которые связаны с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением работы мышц артикуляционного аппарата.

Исследователи отметили, что неспособность ясно разговаривать заставляет людей с болезнью Паркинсона избегать общения и оставаться дома, что приводит к сильному чувству одиночества, социальной изоляции и снижению качества жизни.

В ходе исследования, в котором приняли участие 388 человек с болезнью Паркинсона, было выявлено, что голосовая терапия по методу Ли Сильвермана (LSVT LOUD) помогает избежать разрушительных для психики последствий. Методика включает выполнение речевых упражнений для повышения громкости и четкости голоса под руководством логопеда. По сравнению с другими тренировочными программами для речи, эта методика оказалась наиболее эффективной.

Участники, практиковавшие LSVT LOUD, показали снижение нарушений голоса на восемь пунктов по сравнению с остальными. Кроме того, они отметили значительное улучшение качества жизни и стремление больше общаться. Учёные добавили, что метод тестировался на людях на ранних стадиях болезни Паркинсона с лёгкими нарушениями речи, и для оценки его эффективности в других группах требуются дополнительные исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Готовим идеальное песочное печенье: лайфхаки, как сделать идеальное тесто
Готовим идеальное песочное печенье: лайфхаки, как сделать идеальное тесто
Последние материалы
BMJ: терапия голосом помогает лицам с болезнью Паркинсона преодолеть одиночество
Когда нужно вспахивать дачный участок
Что делать при солнечном ударе в качестве первой помощи
Lamborghini Urus получил рекордную страховую выплату за ущерб от упавшего снега
CD Projekt RED привлекает ведущих специалистов для разработки сиквела Cyberpunk 2077
Спортинструктор рассказала, какие упражнения могут повлиять на настроение
Пять проверенных секретов действительно сочных котлет
Тренер Гомес рассказала, как достичь упругих ягодиц
Nature: чума погубила большую часть населения Европы в каменном веке
Intel анонсировала новую технологию улучшения изображения для Linux
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников