Терапия голосом повысила качество жизни людей с болезнью Паркинсона

BMJ: терапия голосом помогает лицам с болезнью Паркинсона преодолеть одиночество

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Ноттингемского университета (Великобритания) выяснили, что голосовая терапия по методике Ли Сильвермана значительно улучшает качество речи у пациентов с болезнью Паркинсона и укрепляет их психическое здоровье. Исследование опубликовано в BMJ (British Medical Journal).

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характеризующееся заторможенностью, тремором и нарушением рефлексов. У пациентов с этим заболеванием часто наблюдаются расстройства речи, известные как дизартрия, которые связаны с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением работы мышц артикуляционного аппарата.

Исследователи отметили, что неспособность ясно разговаривать заставляет людей с болезнью Паркинсона избегать общения и оставаться дома, что приводит к сильному чувству одиночества, социальной изоляции и снижению качества жизни.

В ходе исследования, в котором приняли участие 388 человек с болезнью Паркинсона, было выявлено, что голосовая терапия по методу Ли Сильвермана (LSVT LOUD) помогает избежать разрушительных для психики последствий. Методика включает выполнение речевых упражнений для повышения громкости и четкости голоса под руководством логопеда. По сравнению с другими тренировочными программами для речи, эта методика оказалась наиболее эффективной.

Участники, практиковавшие LSVT LOUD, показали снижение нарушений голоса на восемь пунктов по сравнению с остальными. Кроме того, они отметили значительное улучшение качества жизни и стремление больше общаться. Учёные добавили, что метод тестировался на людях на ранних стадиях болезни Паркинсона с лёгкими нарушениями речи, и для оценки его эффективности в других группах требуются дополнительные исследования.