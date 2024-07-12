Пандемия в каменном веке: геномные исследования раскрывают истину

Nature: чума погубила большую часть населения Европы в каменном веке

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В результате исследования древних геномов скандинавских народов неолита с использованием методов геномики были получены новые данные о происхождении и масштабе неолитической чумы.

Фото: Openverse by Sam Howzit, CC BY 2.0

Учёные установили, что чума была широко распространена среди этих неолитических сообществ, поражая как минимум 17% населения на значительной географической территории. Похоже, что болезнь охватила эти сообщества в ходе трёх отдельных вспышек в течение приблизительно 120 лет.

Геномный анализ чумы показал, что она сохранила генетическое разнообразие предковых бактерий Yersinia pseudotuberculosis, включая признаки, влияющие на её вирулентность и воздействие на здоровье. Кроме того, исследование выявило патрилинейную социальную структуру в этих сообществах с прямыми генетическими свидетельствами того, что женщины вступали в брак с представителями других групп.

Эти результаты помогли учёным лучше понять, как чума распространялась в крупных группах, связанных патрилинейными узами, начиная с неолита. Они также показали, что в этой популяции было много случаев заражения чумой уже с раннего неолитического периода.