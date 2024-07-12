Праздники мчатся: как наши эмоции влияют на восприятие времени

Plos One: в предвкушении праздника "ускоряется время"

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Иракские ученые из Университета Аль-Садик обнаружили, что время перед праздниками кажется, будто идет быстрее. По крайней мере, такое субъективное ощущение возникает у людей, которые позитивно относятся к торжеству. Результаты исследования были опубликованы в журнале Plos One.

Фото: pixabay.com by Didgeman, PDM

Эксперты провели опрос, включивший около тысячи британцев и иранцев. Участников попросили ответить, согласны ли они с утверждением, что с каждым годом Рождество или Рамадан наступают быстрее.

Исследователи также собрали информацию о демографических характеристиках испытуемых и их социальной жизни. Затем они провели когнитивные тесты, чтобы оценить функции памяти респондентов.

Оказалось, что 70% британцев и 76% иранцев сообщили о ощущении ускорения времени перед праздниками. Это чувство чаще возникало у тех, кто специально отслеживал течение предпраздничного времени и был эмоционально настроен на конкретное торжество.

Интересно, что возраст не влиял на восприятие времени, хотя часто считается, что у пожилых людей время ускоряется. Эксперимент показал, что время «бежит» быстрее для общительных людей с широким кругом знакомств.