Новый взгляд на деменцию: как определить цирроз печени по индексу FIB-4

AJM: цирроз печени может быть связан с ухудшением памяти

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Симптомы деменции и печеночной энцефалопатии (ПЭ) могут быть схожими, что затрудняет их различение.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Недиагностированный цирроз печени может привести к упущенным возможностям лечения ПЭ, как показало ретроспективное исследование, проведенное с 2009 по 2019 год. В исследовании использовались национальные данные из базы данных TriNetX для анализа 68 807 пациентов с деменцией, не являющихся ветеранами, при двух или более посещениях, у которых ранее не был диагностирован цирроз печени.

Исследование выявило, что у 7,6% пациентов индекс фиброзного коэффициента (FIB-4) превышал 3,25, что может свидетельствовать о возможном циррозе печени.

Анализ также показал связь между высоким уровнем FIB-4 и различными состояниями, такими как мужской пол, сердечная недостаточность, гепатит, злоупотребление алкоголем и хронические заболевания почек. Обратная связь была обнаружена среди белых пациентов и пациентов с сахарным диабетом.

Эти результаты подчеркивают потенциальную полезность индекса FIB-4 для скрининга цирроза печени у пациентов с деменцией. Важно отметить, что печеночная энцефалопатия может быть ошибочно диагностирована как деменция или способствовать когнитивным нарушениям у пациентов с деменцией.